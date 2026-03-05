El cantante y compositor estadounidense Bruno Mars anunció que traerá su gira The Romantic Tour a la Ciudad de México con una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Miles de fanáticos del intérprete de éxitos como “Just the Way You Are”, “Locked Out of Heaven”, “Uptown Funk” y “Leave the Door Open” esperan con ansias conseguir su boleto para vivir una noche inolvidable. La buena noticia es que OCESA ya confirmó las fechas y los detalles de la preventa y venta general para los shows.

En esta ocasión, quienes deseen acceder a la preventa deberán registrarse antes. Aquí te contamos las fechas y cómo comprar boletos para los conciertos de Bruno Mars en CDMX.

Bruno Mars en CDMX: Fechas, preventa y cómo comprar boletos para los conciertos

Bruno Mars se presentará en la Ciudad de México los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Estos cuatro conciertos forman parte de su gira mundial The Romantic Tour; el artista busca ofrecer un espectáculo lleno de energía, romanticismo, sus grandes éxitos y sus nuevos temas.

A las 8:00 de la noche será el concierto de Bruno Mars. ı Foto: larazondemexico

Preventa y venta de boletos para los conciertos de Bruno Mars en CDMX

Para comprar boletos para alguno de los conciertos de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros, debes registrarte para la preventa fan desde hoy, 5 de marzo, hasta el 9 de marzo en la página oficial de Ticketmaster México o en Bruno Mars: The Romantic Tour.

Puedes registrarte máximo en tres fechas.

Si fuiste seleccionado, el 10 de marzo te enviarán un link para acceder a la preventa fans que comenzará el 11 de marzo de 2026. Toma en cuenta que podrás comprar las entradas para el 3 y 4 de diciembre a las 12:00 pm y para los shows del 7 y 8 de diciembre a las 2:00 pm. Recuerda que el registro no te garantiza obtener boletos.

Mientras que la venta general se abrirá el 12 de marzo de 2026. Para los conciertos del 3 y 4 de diciembre, las entradas estarán disponibles a las 12:00 pm; para los días 7 y 8 de diciembre, podrás comprar a partir de las 2:00 pm.

La preventa y venta de boletos serán altamente demandadas, por lo que deberás estar atento para no perder la oportunidad de vivir una noche inolvidable junto al artista estadounidense.

La llegada de Bruno Mars a la CDMX promete ser uno de los eventos musicales más importantes de 2026, así que toma nota y consigue tus boletos.