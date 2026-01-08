¿Bruno Mars regresa a México? Anuncia gira mundial; checa las fechas

El cantante estadounidense Bruno Mars confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

Tras varios años de ausencia, el intérprete de éxitos como “Uptown Funk” y “Just the Way You Are" anunció oficialmente su tour 2026, titulado The Romantic Tour, que incluirá más de 30 fechas alrededor del mundo.

Desde luego, los fanáticos mexicanos esperan con ansias que el famoso pise suelo azteca; descubre las fechas y ciudades que conforman la gira de Bruno Mars.

¿Bruno Mars regresa a México? Anuncia gira mundial

Bruno Mars, el famoso cantante estadounidense, anunció recientemente a través de sus redes sociales su gira The Romantic Tour. El famoso compartió un póster con las primeras ciudades confirmadas y reveló que vendrá acompañado de invitados especiales como Anderson .Paak (DJ Pee .Wee), Leon Thomas, Raye y Victoria Monét.

La noticia desató la euforia entre sus seguidores, quienes esperan con ansias el regreso del artista tras su última visita a México en agosto de 2024, cuando ofreció un concierto multitudinario en la Ciudad de México.

¿México está en la lista de la gira mundial?

Por el momento, la gira mundial de Bruno Mars no incluye México. Aunque aún no se ha publicado el calendario completo de fechas, medios especializados señalan que nuestro país podría ser uno de los destinos confirmados en las próximas semanas, pues los conciertos se enfocan en América del Norte, Europa y Reino Unido.

Tampoco se incluye alguna fecha para otros países de Latinoamérica.

El anuncio oficial para la tierra azteca se espera durante enero y febrero, lo que mantiene a los fans en expectativa. La última vez que Bruno Mars pisó suelo mexicano, la ciudad se paralizó con tres noches de música y alegría.

Checa las fechas de la gira de Bruno Mars

Como te comentamos, Bruno Mars recorrerá las principales ciudades de América del Norte, Europa y Reino Unido. Estas son las fechas y los destinos que tiene programado, hasta el momento, el The Romantic Tour:

Estados Unidos

10 de abril: LAS VEGAS,NV

14 de abril: GLENDALE, AZ

18 de abril: ARLINGTON, TX

22 de abril: HOUSTON, TX

25 de abril: ATLANTA, GA

29 de abril: CHARLOTTE, NC

2 de mayo: LANDOVER, MD

6 de mayo: NASHVILLE, TN

9 de mayo: DETROIT,MI

13 de mayo: MINNEAPOLIS, MN

16 de mayo: CHICAGO, IL

20 de mayo: COLUMBUS, OH

21 de agosto: EAST RUTHERFORD, NJ

22 de agosto: EAST RUTHERFORD, NJ

29 de agosto: PITTSBURGH, PA

1 de septiembre: PHILADELPHIA, PA

5 de septiembre: FOXBOROUGH, MA

9 de septiembre: INDIANAPOLIS, IN

12 de septiembre: TAMPA FL

16 de septiembre: NEW ORLEANS, LA

19 de septiembre: MIAMI, FL

23 de septiembre: SAN ANTONIO, TX

26 de septiembre: AIR FORCE ACADEMY, CO

2 de octubre: INGLEWOOD, CA

3 de octubre: INGLEWOOD, CA

10 de octubre: SANTA CLARA, CA

Canadá

23 de mayo: TORONTO, ON

24 de mayo: TORONTO, ON

14 de octubre: VANCOUVER, BC

Francia

20 de junio: PARIS, FR

21 de junio: PARIS, FR

Alemania

26 de junio: BERLIN, DE

Países Bajos

4 de julio: AMSTERDAM, NL

5 de julio: AMSTERDAM, NL

España

10 de julio: MADRID, ES

Italia

14 de julio: MILAN, IT

Reino Unido