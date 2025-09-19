Dos jóvenes futbolistas mueren tras ser atropellados y lanzados al piso por una camioneta de policía (VIDEO)

El futbol de Guatemala y mundial se encuentra de luto después de darse a conocer la noticia de que dos jóvenes futbolistas perdieron la vida en dos accidentes diferentes, pero el primer caso quedó grabado en video y una camioneta de policía terminó por quitarle la vida a una mujer de 15 años.

En el accidente que quedó grabado como evidencia, se puede observar el momento justo en el que Wendy Dayana Portillo, del club Acafut Tigritos de Petén, iba arriba de una motocicleta con un acompañante; el vehículo las embiste y la jugadora sale volando por el aire, muriendo segundos después de recibir el impacto con la banqueta.

De igual forma, la persona que acompañaba a la futbolista salió proyectada después del golpe que recibió la moto y tirada en el asfalto por el duro impacto, ya que en el video se puede ver que la patrulla iba con algo de velocidad, lo que terminó por generar el accidente con la motocicleta donde venía la futbolista.

Así fue el accidente donde murió futbolista adolescente de Petén. pic.twitter.com/enyNX5njmU — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) September 18, 2025

Franklin Eduardo Osorio también murió en un accidente similar

Días después del accidente que sufrió Wendy Dayana Portillo, se dio a conocer que el joven futbolista Franklin Eduardo Osorio Velásquez murió en un accidente de tránsito, el cual ocurrió el pasado fin de semana en el kilómetro 56 de Barberena, Santa Rosa.

Eduardo Osorio era futbolista del equipo Imark Sport SR de Barberena, que pertenece a la tercera división de Guatemala. Con información de la Policía Nacional Civil (PNC), el atleta se encontraba movilizándose en su motocicleta cuando un vehículo le pegó en la parte trasera a la moto; en ese momento salió volando y lamentablemente terminó con algunos golpes en la cabeza tras tocar el asfalto.

Franklin Eduardo Osorio Velásquez ingresó al hospital y ahí estuvo casi toda la semana, ya que fue operado por el accidente, pero el jueves 18 de septiembre, cuatro días después de su hospitalización, dieron a conocer que el joven futbolista murió.

Su equipo subió una foto lamentando el fallecimiento del futbolista. ı Foto: Captura de Pantalla

El equipo de Franklin Eduardo Osorio lamenta su pérdida en redes sociales

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de Franklin Eduardo Osorio Velásquez, su equipo, el Club de Futbol Imar’k Barberena Santa Rosa, publicó una imagen en sus redes sociales donde lamentan la pérdida del joven futbolista después de estar hospitalizado cuatro días.

“La familia IMARK, con profundo dolor, lamenta el sensible fallecimiento de nuestro jugador. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos”, se puede leer en la fotografía publicada.

DCO