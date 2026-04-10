No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el América vs Cruz Azul; ¿Qué pasa con los que ya lo contrataron?

El Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, compartió en sus redes sociales que este sábado en el duelo entre América y Cruz Azul no habrá estacionamiento adicionales y las únicas personas que pueden hacer uso de este servicio son las que lo contrataron por Fanki.

Únicamente las personas que hayan comprado su lugar de estacionamiento por 1 mil 139 pesos podrán hacer uso del espacio. No habrá más lugares disponibles para dejar el carro en el Coloso de Santa Úrsula.

“De cara al partido de mañana 11 de abril de 2026, entre el Club América y Cruz Azul, informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki”, dice el Estadio Banorte en sus redes.

Como pasó en el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, cuando se abrió el remodelado Estadio Azteca, se implementará un cierre de avenidas y calles.

“Asimismo, se implementará, por disposición oficial, un operativo de cierres viales en las inmediaciones del Estadio, por lo que recomendamos tomar precauciones y planear su llegada con anticipación, considerando el uso de transporte público u otras alternativas de movilidad”, agrega.

El Estadio Banorte tendrá un servicio de Park & Ride. Los detalles de esta modalidad de transporte se comunicarán en los canales oficiales del estadio, una vez que sean validados por la autoridad. Se espera que se anuncie en unas horas.

“Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una mejor experiencia para todos. Estas acciones son parte del esquema operativo y de movilidad que la CDMX y el Estadio están realizando en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 62 días”, dice el Estadio.

Los cierres viales para el juego América vs Cruz Azul, de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, serán en puntos estratégicos y habrá puntos de revisión.

aar