Así fue el doblete de Julián Quiñones con el que ya es líder de goleo en Arabia Saudita (VIDEOS)

Julián Quiñones festeja uno de sus dos goles en el triunfo del Al Qadisiya sobre el Al Kholood.

El mexicano Julián Quiñones sigue en plan grande y este sábado se lució con un doblete en el triunfo del Al Qadisiya por marcador de 4-1 sobre el Al Kholood en actividad correspondiente a la Jornada 25 de la Saudi Pro League.

Con su par de dianas, Julián Quiñones se puso como líder de goleo en Arabia Saudita al llegar a 24 anotaciones en la Temporada 2025-2026. Comparte el primer sitio con el inglés Ivan Toney, quien es delantero del Al-Ahli.

🇲🇽 ¡GOOOOOL DE QUIÑONES! ¡GOOOOOL DEL MEXICANO!



Apenas a los tres minutos, Julián Quiñones remata dentro del área y ya lo gana Al-Qadsiah. 🙌🏼🙌🏼#SaudiProLeague pic.twitter.com/AZczMsCo1Q — FOX (@somos_FOX) March 7, 2026

Así fueron los dos goles de Julián Quiñones con el Al Qadisiya

Julián Quiñones convirtió su primer gol en el partido al minuto 2 de acción, cuando puso al frente al Al Qadisiya con un remate de derecha en el área.

El atacante mexicano convirtió su segundo tanto del encuentro al minuto 27, al poner el 3-1 parcial en favor de su equipo con un disparo de derecha en el corazón del área, a contrapié del guardameta del Al Kholood.

El italiano Mateo Retegui convirtió las otras dos anotaciones del Al Qadisiya, que al minuto 4 había sido empatado de manera parcial por el Al Kholood con tanto del argentino Ramiro Enrique.

🇲🇽 ¡DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

🇲🇽 ¡DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽



Qué bueno eres, Julián. El mexicano define como la estrella que es y pone el 3-1 para Al-Qadsiah. #SaudiProLeague pic.twitter.com/GHPQMaw1LE — FOX (@somos_FOX) March 7, 2026

Con esta victoria, el Al Qadisiya llegó a 57 puntos para mantenerse en el tercer puesto de la clasificación en Arabia Saudita, debajo de Al-Ahli (62) y Al-Hilal (61).

¿Cuántos goles ha hecho Julián Quiñones desde su llegada a Arabia Saudita?

El mexicano Julián Quiñones ha marcado 53 goles desde que se unió a la plantilla del Al Qadisiya de Arabia Saudita en el verano del 2024.

El delantero de 28 años de edad ha disputado 59 partidos oficiales con los Caballeros del Este, con los que actualmente disputa su segunda campaña.

Julián Quiñones también registra 10 asistencias con el Al Qadisiya en la temporada en curso. En su primera campaña, el seleccionado tricolor convirtió 25 dianas, incluyendo duelos de la Saudi Pro League y de la Kings Cup.

El Al Qadisiya vuelve a las cancha el próximo viernes 13 de marzo, cuando reciba al líder Al-Ahli en cotejo de la Fecha 26 de Arabia Saudita.

EVG