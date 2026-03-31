Mundial 2026: Estas son las ÚLTIMAS 4 selecciones de UEFA invitadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Estamos a menos de 75 días de vivir la emoción del Mundial 2026 y este martes 31 de marzo se definieron a los últimos invitados para el torneo de la FIFA por parte de la UEFA, encuentros que dejaron muchísimas emociones hasta el silbatazo final.

Con estos resultados, los 16 cupos de la UEFA para la Copa del Mundo del 2026 están cubiertos y la Selección de Italia acaba con los fantasmas que cargaba desde Brasil 2014, ya que en las siguientes dos ediciones la azzurri no asistió a la máxima justa del futbol de selecciones.

El sorteo se llevó a cabo desde diciembre del año pasado y los cuatro equipos que alcanzaron el boleto para el Mundial ya conocen en qué grupo estarán ubicados; además, ya saben los recintos, fechas y horarios en los que disputarán sus tres encuentros de la fase de grupos.

Estas son las selecciones de UEFA que asistirán al Mundial 2026

La UEFA ya definió a sus últimas cuatro selecciones que asistirán a la Copa del Mundo del 2026, en las que se encuentra Italia, la favorita a quedarse con uno de los cupos antes de que se llevará a cabo el repechaje.

Bosnia y Herzegovina

Turquía

Suecia

Chequia

Bosnia y Herzegovina se ubicará en el Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza, Turquía se medirá a Estados Unidos, Paraguay y Australia en el Grupo D, Chequia entra en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur y por último Suecia estará en el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Bosnia y Herzegovina sorprende a Italia al dejarlo fuera del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina realizó lo imposible ante Italia y en un encuentro con dos goles, un expulsado y dos penales errados por la azzurri, fue como los bosnios lograron su pase a la Copa del Mundo del 2026.

El equipo italiano vuelve a quedar fuera de un Mundial de futbol por tercera vez consecutiva, así que la edición de Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026 son los torneos a los que Italia no asistió por quedar fuera en las Eliminatorias de la UEFA.

Bosnia y Herzegovina se incorporará en el Grupo B del Mundial 2026 y se medirá a Canadá, Qatar y Suiza en la fase de grupos del torneo de la FIFA.

DCO