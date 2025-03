Se viene el adiós de James Rodríguez y es más pronto de lo esperado; el colombiano revela cuánto le queda en la cancha

James Rodríguez es la gran estrella del Club León, y junto a Sergio Ramos es la figura de la Liga MX, sin embargo, los aficionados del futbol mexicano y del mundo tendrían poco tiempo para seguir disfrutando de su chamba, pues estaría cerca su retiro.

El mediocampista de la Selección Colombia rompió el silencio en cuanto a su futuro en el profesionalismo, pues en una entrevista con Edu Aguirre, pata el programa El Chiringuito, confesó que colgará las botas después del Mundial 2026, pero si tiene ganar podría jugar dos años más después de eso.

“Quiero jugar el Mundial 2026 y ver si un año más o dos si mi cuerpo me responde bien y si no, pues no. Pero algo te puedo decir, después de la Copa del Mundo decidiré”, reveló el jugador.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Chucky Lozano regresaría a México antes de los pensado y tendría un paso fugaz por la MLS

James Rodríguez, exelemento del Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros, actualmente tiene 33 años de edad y explicó que una de las razones por las que jugaría más tiempo es su hija, quien se pondría triste si sabe que si padre piensa en dejar las canchas.

“Mi hija me va a matar si le digo que después de la Copa del Mundo me retiro, por ella realmente me lo pensaría”, comentó el jugador, elegido como el MVP de la Copa América más reciente.

A James Rodríguez le queda contrato con el Club León de la Liga MX, pues el 31 de diciembre de 2025 termina su vínculo con la entidad esmeralda, en donde tiene al momento 11 partidos jugados, con dos goles y cinco asistencias.

James Rodríguez se tambalea en el Club León

El León ya no tiene asegurada su participación en el Mundial de Clubes a celebrarse en Estados Unidos el próximo verano, por lo que muchos aficionados al futbol se cuestionan si el colombiano James Rodríguez se iría del futbol mexicano en caso de que La Fiera sea excluida del magno evento por la FIFA.

La duda entre el público surge debido a que el propio James Rodríguez reconoció que su llegada al León fue en parte por la participación de la entidad guanajuatense en el Mundial de Clubes 2025, torneo al que la entidad no asistirá porque la FIFA prohíbe que dos escuadras del mismo dueño participen, pues es propiedad de Grupo Pachuca, al igual que los Tuzos.

James Rodríguez se unió a las filas del León por un año a cambio de 5 millones de dólares y el vínculo entre ambos podría extenderse de acuerdo a rendimiento y objetivos logrados.

aar