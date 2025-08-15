¡Otro que se va! Pablo Guede deja de ser entrenador del Puebla tras caída ante Atlético de San Luis

Pablo Guede se hizo a un lado del Puebla luego del tropiezo ante Atlético de San Luis.

El argentino Pablo Guede es el segundo director técnico que renuncia en el Apertura 2025, luego de que reveló que dejaba el timón del Puebla momentos después de la derrota ante Atlético de San Luis.

“Se terminó mi etapa en el Puebla. La verdad que estoy super agradecido. Me voy con un montón de amigos. Le quiero agradecer a los jugadores, que lo dejaron todo hasta el último momento”, dijo el sudamericano en conferencia de prensa.

🚨Pablo Guede dejó de ser el entrenador de Puebla. Así lo comunicó.

Pablo Guede sigue los pasos del mexicano Gonzalo Pineda, quien en días pasados renunció al banquillo del Atlas.

Pablo Guede deja al Puebla en los últimos puestos de la Liga MX

El tropiezo ante el Atlético de San Luis en el comienzo de la Jornada 5 del Apertura 2025 dejó al Puebla con solamente tres unidades en lo que va del campeonato.

Pablo Guede dejó a la Franja ubicada en el penúltimo puesto de la clasificación de la Liga MX, solamente arriba de Bravos y Querétaro, que llegan a la quinta fecha del certamen con dos y cero puntos, de manera respectiva.

El único triunfo del Puebla en lo que va del Apertura 2025 lo consiguió en calidad de local y por la mínima diferencia sobre el León en la Jornada 3.

Los números de Pablo Guede como DT del Puebla

Pablo Guede fue anunciado como entrenador del Puebla para el Clausura 2025. Dirigió 25 encuentros, incluido el de este viernes y los tres de la primera fase de la Leagues Cup.

El argentino solamente logró cinco triunfos en el timón del conjunto de la Angelópolis, que bajo el mando del sudamericano empató tres cotejos y registró 17 derrotas.

En el Clausura 2025, el primer torneo de Pablo Guede como estratega del Puebla, La Franja terminó en el penúltimo lugar con una cosecha de nueve puntos.

Pablo Guede metió al Puebla a segunda fase de Leagues Cup

A pesar del mal desempeño que ha tenido el Puebla en el Apertura 2025, no todo ha sido malo en el segundo semestre del año para los camoteros.

Los de la Angelópolis, con Pablo Guede en el timón, clasificaron a la segunda ronda de la Leagues Cup al terminar la primera fase con seis puntos.

Esa cosecha le permitió al Puebla terminar en el cuarto sitio para ser el último club de la Liga MX clasificado a los cuartos de final, donde se medirá ante el Seattle Sounders.

