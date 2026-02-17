Edson Álvarez aparece tras su operación y lanza mensaje, pero no menciona el Mundial 2026

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue sometido a una operación del tobillo izquierdo, la cual fue todo un éxito y solo queda la recuperación. Tras la cirugía, el jugador lanzó un mensaje en redes para los aficionados.

El jugador del Fenerbahçe de Turquía empezó su publicación asegurando que “han sido días, semanas y meses difíciles”. El mensaje del mexicano vino acompañado por una foto donde sale en la cama del hospital, conectado a varias máquina, pero con una sonrisa enorme y con el pulgar levantado.

“Creo firmemente que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso cuando no es fácil entenderlo”, agrega el futbolista ex del West Ham United de la Premier League.

Pese a ser tiempos de incertidumbre de cara a la Copa del Mundo 2026, con poco espacio para la recuperación y de poder ser convocado a la Selección Mexicana, el jugador ve todo con buenos ojos.

“Aprendo a agradecer incluso en los momentos que la vida me pone a prueba. Esto también es parte del camino”, agrega el centrocampista.

Edson Álvarez asevera que se encuentra “enfocado al 100% en mi recuperación para volver más fuerte y seguir haciendo lo que más amo”.

Para terminar su mensaje, agregó una frase que dice: “Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino.”

