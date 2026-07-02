México e Inglaterra se reencuentran tras 60 años

Después de 60 años, la Selección Mexicana y la de Inglaterra se enfrentarán en una Copa del Mundo, esto gracias a que Harry Kane anotó un doblete para que Los Tres Leones remontaran 2-1 ante la República Democrática del Congo y sellaran su boleto a los octavos de final de Norteamérica 2026, instancia en donde visitarán el Estadio Azteca para medirse a los anfitriones del torneo.

Aunque le costó, la Selección Inglesa venció al cuadro africano para encaminarse a la Ciudad de México, en donde enfrentará por décima vez en un partido oficial al Tricolor, aunque apenas el segundo en un Mundial. El primer duelo en el magno evento entre aztecas y europeos se dio en 1966, cuando los anfitriones de aquel certamen vencieron en el Estadio de Wembley 2-0 los mexicanos, que quedaron eliminados en primera fase tras empatar con Francia y Uruguay.

Octavos de final │ ESTADIO: Azteca Hora: 18:00 fecha: 5 de julio

Más de medio siglo después, la Selección Mexicana tiene la oportunidad de vengar esa derrota y cobrar revancha en el mejor escenario posible: unos octavos de final de Copa del Mundo en casa y con su gente. Aunque para avanzar a la tan ansiada ronda de cuartos de final, el cuadro azteca de Javier Aguirre deberá dejar de lado el pesado récord en contra cuando se enfrenta a un combinado británico.

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En total, México e Inglaterra chocaron nueve veces oficiales, con saldo de dos victorias nacionales, un empate y seis triunfos para El Equipo de la Rosa; el primer juego se registró en un amistoso en 1959, con marcador de 2-1 para el Tricolor. Los históricos goles de la victoria los marcaron Raúl Cárdenas y Salvador Reyes.

El Dato: Gianni Infantino externó sus condolencias por el fallecimiento de cuatro aficionados durante los festejos por la victoria de México.

En 1961 los europeos cobraron revancha al apabullar 8-0 a los tricolores. Después se dio el recordado juego en la Copa del Mundo Inglaterra 1966, en donde los anfitriones se quedaron con los tres puntos. Tres años más tarde los equipos empataron sin anotaciones en un amistoso.

Como preparación para el Mundial 1986, México consiguió la que, hasta el momento, es la última conquista ante Inglaterra. Luis Flores, jugador de los Pumas, fue el autor de la anotación en el partido disputado en 1985 en el Coloso de Santa Úrsula. En el mismo año se tuvo otro compromiso, aunque no cuenta como oficial por no celebrarse en una Fecha FIFA; los británicos aplastaron 4-0. Los últimos cotejos han sido de carácter amistoso y en todos Los Tres Leones han salido airosos; 3-0 en 1986, 2-0 en 1997, 4-0 en 2001 y 3-1 en 2010.

3 títulos tiene Inglaterra en torneos de élite

El combinado de la isla regresa al Estadio Azteca 40 años después de protagonizar uno de los partidos más recordados de la historia del futbol: los cuartos de final del Mundial México 1986, en donde cayeron 2-1 ante Argentina, compromiso en donde se encumbró el mito llamado Diego Armando Maradona, autor de los tantos sudamericanos conocidos como, “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.

El camino hasta la CDMX no fue sencillo para Inglaterra. En los 16vos de final ante el Congo fueron sorprendidos por una anotación tempranera de Brian Cipenga al 7′. Pero le dieron vuelta a la pizarra gracias a Harry Kane (75′ y 86′).

“Se trataba simplemente de seguir insistiendo, seguir insistiendo, y nuestro momento llegaría. Hablamos de atreverse a ser el héroe. Puede ser cualquiera del equipo… Quien sea, tenemos momentos de héroe, y me tocó ese día”, dijo Kane tras el duelo en Estados Unidos.

Hurrikane apareció en el momento en donde más se le necesitaba. El delantero de 32 años logró la remontada con un golazo en los linderos del área. El exTottenham disputó su partido 118 con la Selección Inglesa y alcanzó los 84 tantos, para aumentar su leyenda como el máximo artillero histórico del Equipo de la Rosa.

“Cuando llegas a las rondas de eliminación directa, la presión y los riesgos son mucho mayores. Pero desde el punto de vista ofensivo, este fue fácilmente nuestro mejor partido del torneo. A veces simplemente tienes que sacar las victorias a la fuerza y hoy hicimos exactamente eso. Les dije a los chicos que lo disfrutaran. Estamos clasificados y volvemos a jugar en cuatro días”, agregó el ariete que juega en la Bundesliga.

Los dirigidos por Thomas Tuchel fueron superiores en la primera parte, pero no pudieron capitalizar ese dominio y cayó la anotación de los Leopardos, quienes propusieron un juego en donde estaban cómodos con no tener el balón y apostar por un despliegue a velocidad, buscando castigar los espacios rivales.

El reloj era el mejor aliado de Los Leopardos, cada minuto que pasaba ponía más peso sobre los hombros de Inglaterra, que seguía desperdiciando sus oportunidades frente al arco. El portero Lionnel Mpasi Nzau salió inspirado y estuvo atento en sus intervenciones.

Lionnel Mpasi tuvo hasta cuatro atajadas clave, dos a Jude Bellingha, una a Marcus Rashford y otra más a Harry Kane. Tres de las grandes estrellas británicas fallaron cara a cara contra el cancerbero de Le Havre, de la Ligue 1 de Francia.

“Estamos decepcionados porque realmente creíamos que podíamos lograrlo. Jugamos bien. Hacia el final del partido, concedimos dos ocasiones y uno de los mejores jugadores del mundo nos marcó dos goles”, indicó Sébastien Desabre, DT de RD del Congo.

El delantero Anthony Gordon, quien entró de cambio al 60′ por Rashford, fue clave para su equipo. Declan Rice mandó un centro pasado, que terminó en los pies de Gordon, quien envió un centro bombeado que, ahora sí, Harry Kane guardó al 75′. Después llegó el doblete para asegurars el triunfo.