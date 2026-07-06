Nos piden estar atentos a la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, por quien las autoridades de su estado incluso se movilizaron a la entidad donde estaba —la encontraron en San Pedro Garza García, Nuevo León— donde ejecutaron la orden de aprehensión en su contra por peculado y ejercicio abusivo de funciones. La investigación, nos explican, se centra en una posible irregularidad en el manejo de recursos públicos durante su gestión. Nos hacen ver que la caída de la morenista ocurre precisamente en un momento complicado para su partido, pues la nueva dirigencia del guinda ha hecho de todo para intentar limpiar al movimiento de perfiles cuestionables, pues ha tenido tantos, particularmente en el ámbito municipal, que le urge dar un mensaje de acción contra la corrupción, y más ahora que viene un proceso electoral decisivo, en el que se renovarán alcaldías, congresos locales, gubernaturas y la Cámara de Diputados, por lo que, se comenta, eso de “una rayita más al tigre”, aquí no aplica.