El Cuau “asesino”

Con la novedad de que Cuauhtémoc Blanco, quien suele entrar y salir casi de cualquier sitio sin mayor problema, ayer sí enfrentó un obstáculo cuando iba hacia el estadio, acompañado de su familia, a bordo de una camioneta machuchona. Resulta que integrantes de la llamada Asamblea Antimundialista, ­—un conjunto de colectivos que se han sumado para protestar contra la realización del Mundial— lo atajó en Periférico y le vandalizó su vehículo. Además de pintarle con aerosol un símbolo de anarquía y la leyenda “FIFA go home”, algunas personas lo fueron a encarar directamente y a gritarle: “¡asesino, asesino!”, y “¡Samir vive!” —esta última en alusión al activista Samir Flores, quien fue víctima de homicidio en Morelos en 2019 cuando el morenista era gobernador—. El futbolista primero se bajó del vehículo a encarar a los manifestantes, pero luego optó por dar un paso atrás y retirarse en sentido contrario mientras le llovían piedras. Ahora sí se las vio negras el legislador, nos comentan.

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