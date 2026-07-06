Política en los palcos

Y nadie pudo ignorar la presencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el partido de ayer entre México e Inglaterra. Él mismo volvió a difundir sus fotos ahí y quedó claro cómo la élite política no tiene el menor reparo para exhibirse en espacios de prohibitivo acceso para la mayoría de los mexicanos. Ejemplos sobraron en este Mundial y de los dos espectros ideológicos de la política mexicana, porque, nos hacen ver, tampoco es que los de la 4T se hayan visto tan austeros, por ahí también vimos algunos ejemplos, como Jesús Sesma, dirigente del Verde en la CDMX, y a Cuauhtémoc Blanco, de quien no se deja de hablar. Frente a estos gestos, nos hacen ver que sigue destacando el ejemplo que marca la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no sólo ha sido congruente con el principio de la austeridad, sino también con la cercanía con el pueblo de México. Ayer y en los otros juegos de la Selección, a la mandataria se le vio compartiendo en las periferias, con la afición, en espacios públicos dispuestos para socializar la fiesta del futbol. Ahí el dato.