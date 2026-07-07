¿Quién es la víctima?

Para muchos resultó totalmente inverosímil que ahora sea el diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco quien se haga la víctima por una protesta que lo retrasó para llegar el pasado domingo al Estadio Azteca, aun cuando él ha sido señalado por ser victimario de por lo menos tres mujeres, una de ellas su media hermana, en casos abiertos que tienen que ver con intento de violación, violencia política de género, acoso… y por lo que no ha pasado absolutamente nada. Bueno, pues con todo eso encima, el exfutbolista brincó para denunciar que él fue hostigado mientras viajaba en su camioneta Cadillac cuando se disponía a pasar un domingo en familia para ver el México-Inglaterra. Nos señalan que precisamente Blanco, quien en diciembre pasado propinó un puñetazo a un portero en un partido de leyendas al que fue invitado, dio cátedra sobre no reaccionar de manera violenta. “La protesta nunca puede ser pretexto para intimidar, acosar o ejercer violencia (…) Lo sucedido pudo haber tenido consecuencias mucho más graves”. Así.

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