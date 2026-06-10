Confirman que La Tripa estaba en la nómina de Blanco

José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, en entrevista sobre la detención de Homero Figueroa (recuadro), ayer.

EL ALCALDE de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que Homero Figueroa, La Tripa, señalado como líder del grupo criminal Comando Tlahuica y capturado ayer por fuerzas federales en Puebla, trabajó en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapac) de esta ciudad durante la administración del morenista Cuauhtémoc Blanco.

La detención de Figueroa, señalado por autoridades federales como líder del Comando Tlahuica, abrió cuestionamientos sobre si su paso por el Sapac podía relacionarse con un control criminal dentro del organismo.

Urióstegui Salgado rechazó esa interpretación y limitó su respuesta al antecedente laboral: “No dije eso. Yo sólo dije que esa persona laboró ahí”. También aclaró que desconoce cuánto tiempo permaneció Figueroa en la dependencia, debido a que Cuauhtémoc Blanco no encabezó el gobierno municipal de forma continua: “Cuauhtémoc tuvo licencia para hacer campaña, regresó, entonces no sé cuánto estuvo ahí”.

El Tip: El Sapac se convirtió en epicentro de una disputa política entre el entonces gobernador, Cuauhtémoc Blanco, y el alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos.

El edil sostuvo que no cuenta con información sobre posibles nexos de personas de aquellas administraciones con organizaciones criminales.

Reportes previos ubican a Figueroa Meza como asesor jurídico del Sapac durante el gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco. Durante su gestión se registraron amenazas, agresiones y asesinatos de trabajadores de este sistema público, atribuidos a una disputa entre el Comando Tlahuica y el grupo de los Rojos.

70 mil pesos al mes ganaba Figueroa en el gobierno

Sobre las irregularidades detectadas por su administración, el edil apuntó a adeudos heredados por gobiernos anteriores. Señaló que los gobiernos de Cuauhtémoc Blanco y Francisco Antonio Villalobos fueron responsables de pagos millonarios que aún se adeudan.

José Luis Urióstegui señaló que las irregularidades documentadas por su administración corresponden a que “dejaron de pagar laudos, impuestos al SAT, a la CFE y nos heredaron, en energía eléctrica, una deuda de 300 mdp”.