Sheinbaum asegura que se trabaja todos los días para atender desapariciones; rechaza que haya inacción

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración trabaja “todos los días” en la atención del problema de las desapariciones en México, al tiempo que rechazó las versiones que apuntan a una supuesta inacción por parte del gobierno federal.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que existe un esfuerzo permanente para localizar a personas desaparecidas, así como para implementar políticas públicas que eviten la repetición de este delito, particularmente el vinculado con la delincuencia organizada.

“Trabajamos todos los días con los familiares de las víctimas para poder encontrar a sus seres queridos y en políticas que nos permitan que ya no haya este delito”, afirmó.

Semana Nacional de Vacunación https://t.co/qZi1Yfb0y1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

En ese contexto, subrayó que distintas instituciones federales participan de manera coordinada, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación (Segob) y autoridades estatales.

Asimismo, defendió que los colectivos de búsqueda no están solos, ya que reciben acompañamiento de la Guardia Nacional y de instancias gubernamentales, en operativos que se realizan de manera conjunta.

“La Guardia Nacional acompaña a los colectivos (…) siempre se busca el contacto para poder hacer la búsqueda conjunta”, explicó.

Sheinbaum también cuestionó la narrativa que señala que el gobierno no atiende el problema. “Se quiere dar esta idea de que el gobierno no hace nada (…) pero eso no lo vamos a aceptar”, enfatizó.

Asimismo, en materia internacional, la presidenta reiteró que México mantendrá colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con otros organismos de la Organización de las Naciones Unidas, a través de una agenda coordinada con la Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Finalmente, indicó que si bien el Estado busca fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda, no se puede impedir que los familiares continúen participando activamente en estas labores, por lo que la estrategia se basa en la coordinación y el acompañamiento.

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MSL