¿Cuánto cuesta el Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet? | FOTOS

En reciente lanzamiento de la colaboración de Audemars Piguet con la marca de relojes Swatch está generando mucha espectativa, pues las piezas de esta colección expresan creatividad a simple vista.

Esta colección llamada Bioceramic Royal Pop unicamente se puede adquirir en tiendas Swatch seleccionadas de todo el mundo, por lo que para poder encontrar la tienda más cercana se debe utilizar el localizador de tiendas disponible en la página oficial de la marca.

Además de que solamente se pueden conseguir en algunas tiendas, las compras de esta colección de ocho relojes coloridos están limitadas a un reloj por persona, día y tienda; lo que dificulta aún más la posibilidad de poder adquirirlos todos.

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Modelos de Bioceramic Royal Pop

Los ocho modelos que componen la colección de relojes de bolsillo Bioceramic Royal Pop de la colaboración entre Swatch y Audemars Piguet tienen un costo de 8 mil 350 pesos mexicanos cada uno.

Green Eight: Tiene una esfera verde con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color verde claro.

Green Eight ı Foto: Captura de pantalla

Lan BA: A diferencia de los otros modelos, este tiene un costo de 8 mil 900 pesos mexicanos. Tiene una esfera azul con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color azul claro.

Lan BA ı Foto: Captura de pantalla

Blue Acht: Tiene una esfera verde lima con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color azul claro.

Blue Acht ı Foto: Captura de pantalla

Ocho Negro: Tiene una esfera negra con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color negra.

Ocho Negro ı Foto: Captura de pantalla

Huit Blanc: Tiene una esfera blanca con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color blanco.

Huit Blanc ı Foto: Captura de pantalla

Orenji Hachi: Tiene una esfera azul marino con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color azul marino.

Orenji Hachi ı Foto: Captura de pantalla

Otto Rosso: Tiene una esfera rosa con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color rojo cereza.

Otto Rosso ı Foto: Captura de pantalla

OTG Roz: Tiene una esfera azul verdoso con efecto Tapisserie, y como parte de un guiño a la colección Royal Oak de AP, también tiene un bisel octogonal y una corona en color amarillo.

OTG Roz ı Foto: Captura de pantalla

Estos relojes destacan por tener un movimiento SISTEM51 rediseñado con un calibre de cuerda manual, y este puede ser apreciado en la parte trasera de la caja transparete que está hecha con zafiro y que también tiene una impresión en Pop Art como toque divertido y único.

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