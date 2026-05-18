Repara Gobierno de México 5 mil km de la red carretera federal con trenes de pavimentación

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que el programa de Trenes de Pavimentación atenderá este año 5 mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Los trabajos arrancaron con 20 equipos de última generación distribuidos en 16 estados del país y se prevé la adquisición de otros 11, a fin de abarcar un mayor número de entidades federativas.

Datos oficiales. ı Foto: Especial.

Destacan las obras realizadas en Michoacán con motivo del Plan por la Paz y la Justicia, donde se atienden 68.5 km en 5 tramos de carreteras como Zitácuaro-Cd. Altamirano y Morelia-Guadalajara; así como las acciones en el Estado de México con motivo del Plan Integral de la Zona Oriente de esta entidad, mediante las cuales se labora en 10 municipios.

En Guerrero, los Trenes de Pavimentación trabajan en la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, una vía estratégica que contribuye a la movilidad regional; En Chihuahua ya se intervinieron 14.4 km de la carretera San Buenaventura-Nuevo Casas Grandes; y en Campeche, se registra un avance de 80 por ciento en la carretera Escárcega-Champotón.

Los Trenes de Pavimentación emplean tecnología de vanguardia que permite retirar el material rodante deteriorado y colocar una nueva superficie asfáltica más segura y durable, en el menor tiempo posible.

El uso de estos equipos optimiza los recursos y reduce hasta en 30 por ciento los costos de intervención y conservación de las carreteras federales.

La maquinaria utilizada consta de fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento, compactador neumático, pavimentadora convencional y recuperadora de pavimento.

A la fecha se han pavimentado 2 millones 962 mil 500 millones de metros cuadrados, en los que se han empleado más de 340 mil toneladas de mezcla asfáltica, con el apoyo de 360 trabajadores.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la ciudadanía de darle mantenimiento constante a la Red Carretera Federal y consolidar así el programa de Trenes de Pavimentación.

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FGR