México eleva actividad industrial y exportación

Al arranque de su conferencia de prensa de ayer desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en abril se observó un crecimiento del 2.1 por ciento en la actividad industrial del país, mientras que las exportaciones también incrementaron en 709 millones de dólares.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, expuso que en abril se recibieron 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que significó 8.0 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado; también llegaron 3.81 millones de turistas internacionales, es decir, 1.8 por ciento más, y hubo 1.25 millones de cruceristas, igualmente con un rebase a los indicadores de 2025 en 31.5 por ciento, mientras que el gasto derramado sobre la economía mexicana llegó a 109.8 millones de dólares, 36.4 por ciento más.

El Dato: El zócalo albergó, durante el partido inaugural del Mundial, a 100 mil personas, además, 200 mil acudieron a diferentes puntos de transmisión en las alcaldías.

En contraste, el número de pasajeros nacionales e internacionales no registraron cambios sustanciales, pero aseguró que esto formó parte de una tendencia global.

Aunque Estados Unidos y Canadá se mantienen como los mercados principales para México, ya se observa un incremento desde otros países, como España, cuyo número de viajeros creció 23 por ciento; Colombia, 18 por ciento; Brasil, 14 por ciento; Francia, 13.8 por ciento, y China, con 3.0 por ciento.

De igual forma, incrementaron los pasajeros extranjeros transportados en el Tren Maya con 39 mil 668, lo que representa 34.2 por ciento más que en 2025; además llegaron 35.9 millones de turistas nacionales a un cuarto de hotel, es decir, 344 mil más que el año pasado.

Destacó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2026, cinco millones 22 mil personas se dedicaron al sector turístico, lo que representa 51 mil personas más que en 2025.

“Siempre se ha dicho: el turismo no sólo genera derrama económica, como lo vimos en los indicadores; genera Prosperidad Compartida, empleo. Y en este caso, bueno, pues hoy tenemos también una cifra que ha ido al alza, desde el 2019”, dijo.

En un balance de la Estrategia Nacional Turística puesta en marcha para este sexenio, recordó que la base es de cinco ejes: Promoción inteligente basada en datos y tecnología; consolidación y diversificación de mercados emisores; posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles; promoción digital y narrativa global de México y calidad y sostenibilidad de la experiencia turística.

En este último punto, recordó que se ha trabajado en la profesionalización de guías, la digitalización de las experiencias y otras tareas que encaminan a otras metas turísticas.

“Recuerden, como el turismo comunitario, que estamos capacitando, digitalizando estas experiencias, también bien vendrán otros, junto con Fonatur, que hacemos ahí una gran mancuerna de ideas de Patrimonio de la Humanidad”, dijo Rodríguez Zamora.

Además, resaltó la cantidad de turismo actual con motivo del Mundial de Futbol, “si en un mes como es abril cumplimos un récord histórico al tener 9 millones de visitantes, sin un Mundial, sin duda alguna va a aumentar. Hay que verlo como un total México, porque si nos concentramos solo en el Mundial, pues no va a ser así. Va a abonar y va a estar generando mayor derrama económica”.