México pide a EU pruebas contra góbers señalados

El canciller Roberto Velasco (der.) con el embajador de EU, Ronald Johnson, ayer, en reunión de seguridad.

En el marco de la reunión de seguridad que este viernes sostuvieron México y Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que su administración insistirá al gobierno estadounidense que presente las pruebas por las que se exigió con urgencia la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al que se acusó de tener supuestos vínculos con el crimen organizado.

Aunque aclaró que el tema no se abordó en la reunión de ayer, porque tiene su propia agenda dentro del entendimiento de seguridad acordado, comentó que exigirá que se presenten las evidencias de los señalamientos contra el mandatario sinaloense.

Sin ahondar en detalles, la Presidenta aseguró: “Vamos a insistir, por supuesto, en el asunto de las pruebas. Ya vamos a dar, posteriormente, más información sobre este tema, pero no se toca porque lo que se trata ahí es lo que está en la agenda del entendimiento, que se tuvo hace cerca de 8 meses”.

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Respecto a la investigación contra los gobernadores de Durango y Nuevo León, la mandataria federal señaló que no cuenta con información sobre una presunta indagatoria que EU habría iniciado en contra de Esteban Villegas Villarreal por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, ni del presunto proceso que le imputa a Samuel García relacionados con el contrabando de combustible.

En días recientes, circularon reportes acerca de que el Departamento de Justicia norteamericano habría pedido a funcionarios cercanos a Villegas Villarreal acudir a declarar a dicho país y que, incluso dentro de México, la FGR ya alistaba un procedimiento independiente para indagar a dicho gobernador.

En cuanto a Samuel García, la dependencia estadounidense habría presentado acusaciones de una presunta relación con un empresario detenido e involucrado con una red de petrofactureros.

La Presidenta comentó que no ha recibido información directa de tales imputaciones y que, en todo caso, la FGR es la que debería informar.