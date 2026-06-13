¿Juicio político a Manolo Jiménez?

Y tras el triunfo del tricolor en la elección de diputaciones locales en Coahuila ha quedado claro que de lado de Morena podría haber una impugnación formal ante el árbitro electoral, derivada de una supuesta compra de votos vía códigos QR. Sin embargo, el PT no se quiere quedar atrás y ayer dio cuenta de que no se moverá por el lado de la denuncia electoral sino por la política y que irá contra quien se señala como artífice de la victoria priista y que no es Alejandro Moreno. Resulta que el diputado Ricardo Mejía presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez “por violaciones graves a la Constitución Política de la República, a la Constitución Política del Estado y a los derechos humanos de coahuilenses y por alterar el proceso democrático y la celebración de elecciones libres y auténticas”. Lo anterior, ha referido, respaldándose de testimonios de diputados que afirman haber sido privados de su libertad durante los comicios por la Policía del mandatario estatal. Pendientes.