Museos reciben más de 3.8 millones de visitantes

El museo de Antropología, en la CDMX, sitio concurrido en vacaciones.

DURANTE LOS PRIMEROS dos meses de este año, los museos y zonas arqueológicas de México fueron visitadas por 3.87 millones de personas, lo que significa un incremento de 4.2 por ciento en comparación con el mismo periodo pero del año anterior, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que este aumento es señal del interés renovado del turismo tanto nacional como extranjero para acercarse al patrimonio histórico y cultural del país, que abona a la consolidación de México como destino cultural.

“El crecimiento en la afluencia a museos y zonas arqueológicas confirma que el turismo cultural es un motor clave para las economías locales, ya que genera beneficios directos para comunidades y prestadores de servicios”, subrayó.

El Tip: el 42 por ciento de los turistas en las zonas arqueológicas del país son de origen extranjero, de acuerdo con datos de la Sectur.

Compartió que, con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los museos de país recibieron 2.2 millones de turistas en el primer bimestre de este año, resultando en aumento de 16.2 por ciento comparado con el mismo laso pero del 2025.

A su vez, de los sitios con mayores visitas registradas sobresalen los museos Nacional de Antropología, Nacional de Historia ubicado en el Castillo de Chapultepec y el del Templo Mayor, dentro la Ciudad de México, que en conjunto contabilizaron 1.6 millones de personas que acudieron a estos recintos.

Respecto a zonas arqueológicas, las que mayor afluencia presentaron en el primer bimestre de 2026 son Chichen Itzá, el Museo de Sitio de Teotihuacán y Tulum, con presencia superior a 840 mil visitantes.

“Más allá de las cifras, lo que observamos es una tendencia sostenida: el interés por la cultura mexicana sigue creciendo y se fortalece como una de las principales razones para viajar por el país”, refirió la secretaria de Turismo.