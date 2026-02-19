Cartera de inversiones en turismo asciende a 37 mil mdd de 2026 a 2029

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal cuenta con una cartera de 37 mil millones de dólares para desarrollar 700 proyectos turísticos en el país, la intención es beneficiar el desarrollo económico del país, la creación de puestos de trabajo y posicionar a México como potencia turística.

“La inversión turística tiene una cartera de más de 37 mil millones de dólares del 2026 al 2029, más de 700 proyectos en las diferentes entidades que van a aumentar el desarrollo, generación de empleos, pero sobre todo seguir poniendo en el panorama a México como potencia turística”, indicó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, durante la 108 Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

La funcionaria federal mencionó, que la meta de colocar a México como el quinto país más visitado en 2030 va por buen camino, actualmente, se posicionó en el sexto lugar, ya que, en 2025 llegaron 48 millones de turistas, tres millones más o un crecimiento a tasa anual de 6.0 por ciento, es decir, se logró un “gran” récord.

“¿Y por qué un gran récord? Porque el turismo a nivel global tenía la perspectiva de llegar a un 4.0 por ciento de crecimiento. México lo rebasó en un año turbulento, pero en un año donde lo tiene todo. Somos el primer (país) en recursos naturales. Tenemos una grandeza cultural impresionante, pero sobre todo tenemos empresarias y sociedad que están apostándole a nuestro país”, añadió.

Destacó que el turismo ha logrado emplear a más de 5 millones de personas, especialmente, jóvenes y mujeres, “somos un motor constante”, y sostuvo que la inversión ha sido importante para el Gobierno de México, pues se ha trabajado con la Secretaría de Economía (SE) para lograr que a través de ésta se genere un mayor crecimiento económico y bienestar para las personas que habitan el país.

“El turismo es una industria que compra, que demanda, que transforma, que construye y que sobre todo es un generador y un motor de empleo, de desarrollo económico”, apuntó.

Rodríguez Zamora agregó que, así como se trabaja con la SE, también se han realizado mesas para “crear inversiones turísticas sustentables” con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que encabeza Alicia Bárcena Ibarra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL