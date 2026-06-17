EU retira 20 mil visas a operadores mexicanos de carga pese a escasez de choferes, alerta Canacar

La decisión de Estados Unidos de retirar alrededor de 20 mil visas de trabajo a operadores mexicanos de autotransporte ha encendido las alertas en el sector, pues ocurre en medio de la falta de conductores que enfrenta la industria del transporte en Norteamérica.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), las cancelaciones obedecen principalmente al endurecimiento de los requisitos para los conductores extranjeros, entre ellos la exigencia de acreditar conocimientos del idioma inglés.

El presidente del organismo, Augusto Ramos Melo, explicó que las restricciones han afectado a miles de operadores mexicanos que realizaban cruces internacionales y forman parte de una plantilla de aproximadamente 194 mil conductores extranjeros que laboraban en territorio estadounidense.

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Transportistas convocan a grupos vulnerables este 20 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

Endurecimiento de requisitos para operadores extranjeros

Según la Canacar, las medidas derivan de una orden ejecutiva impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, que reforzó las condiciones para el otorgamiento y renovación de visas de trabajo a choferes extranjeros.

Desde el año pasado, transportistas de la frontera norte habían advertido que las entrevistas para renovar las visas incluían evaluaciones en inglés, situación que complicó los trámites para numerosos operadores mexicanos.

Además del idioma, autoridades estadounidenses han intensificado las revisiones sobre posibles prácticas de cabotaje, es decir, el transporte de mercancías dentro de Estados Unidos por parte de empresas o conductores extranjeros, una actividad restringida por la legislación de ese país.

Escasez de conductores persiste en Estados Unidos

La pérdida de miles de operadores ocurre mientras la industria del autotransporte estadounidense enfrenta una falta de mano de obra, situación que ha obligado a las empresas a buscar alternativas para cubrir la demanda de servicios.

Canacar advirtió que la reducción de conductores podría generar presiones en los costos de los fletes y afectar la dinámica del comercio entre México y Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de ambos países.

Aunque hasta ahora el impacto en las tarifas no se considera crítico, el organismo señaló que la situación podría agravarse si continúan las restricciones migratorias y laborales para los operadores mexicanos.

Ante este panorama, la Canacar puso en marcha programas de capacitación virtual para fortalecer el dominio del inglés entre los conductores y facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

El organismo sostuvo que los operadores mexicanos desempeñan un papel fundamental en las cadenas de suministro de América del Norte y confió en que las medidas adoptadas permitan recuperar parte de las visas retiradas y reducir las afectaciones para el sector.

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MSL