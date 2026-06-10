Canacar pide evitar bloqueos y llama al diálogo para no afectar cadenas de suministro

Tras el anuncio de posibles bloqueos y movilizaciones en carreteras, autopistas y accesos estratégicos el 11 de junio, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), exhortó a las organizaciones y grupos convocantes al diálogo y a alcanzar acuerdos para no afectar la movilidad, la economía y las cadenas de suministro del país.

“Canacar respeta el derecho a la libre manifestación; sin embargo, advierte que el cierre de carreteras, autopistas y accesos estratégicos impacta directamente a familias, trabajadores, empresas, comercios, servicios de emergencia y sectores productivos que dependen de una operación logística continua”, indicó en un comunicado.

La organización de transportistas consideró que el diálogo debe ser el camino para atender las demandas sociales, y el bloqueo o cierre de las vías de comunicación no contribuyen al desarrollo de México, sino que se afecta la productividad, las operaciones, a las cadenas de suministro y también a las personas que utilizan esas rutas, e hizo un “llamado respetuoso a las partes involucradas para alcanzar acuerdos que sumen a la estabilidad nacional y permitan construir soluciones en beneficio de México”.

Algunas de las movilizaciones contempladas para el jueves 11 de junio en la Ciudad de México por diversos contingentes: la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marchará sobre Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo.

También los pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), saldrán de las instalaciones del Hospital Central de Pemex. Un contingente de Madres Buscadoras se concentrará en Avenida Insurgentes Sur, cerca del Estadio Olímpico Universitario.

Algunas organizaciones de transportistas realizarán bloqueos y concentraciones en Anillo Periférico Sur, a la altura de la Glorieta de Vaqueritos. Asimismo, organizaciones campesinas se reunirán en Calzada de Tlalpan, cerca de la avenida División del Norte.

Y trabajadores del Poder Judicial realizarán movilizaciones en Insurgentes Sur, cerca de la estación del Metrobús Perisur; mientras que, trabajadores de salud se agruparán en Avenida del Imán, a la altura del Parque Cantera.

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MSL