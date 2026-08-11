Suministró ASA más de 2.6 mil millones de litros de combustibles de aviación, en primer semestre del año

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es el organismo del gobierno de México encargado del almacenamiento, comercialización y distribución de combustible para aeronaves.

Dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), opera a través de una red nacional de 52 estaciones y un punto de suministro para garantizar el abastecimiento seguro en el territorio nacional.

En promedio, se distribuyen 14.8 millones de litros diarios de turbosina y gasavión, lo que garantiza la operación aeroportuaria nacional.

En el primer semestre de 2026, ASA suministró un total de 2 mil 698 millones de litros de combustible, a través de 416 mil servicios de abastecimiento a aeronaves, para atender de manera oportuna el crecimiento sostenido en la demanda aérea.

El mayor volumen de combustibles suministrados se registró en las estaciones ubicadas en la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Toluca, Querétaro y Mérida.

Durante este periodo Aeropuertos y Servicios Auxiliares mantuvo los estándares de calidad y seguridad establecidos en las normas nacionales e internacionales aplicables al combustible de aviación.

Es de destacar que, de manera permanente, se realizan labores de supervisión de toda la cadena de suministro, desde la recepción hasta la entrega final a las aeronaves, lo que permite garantizar un servicio confiable y alineado con las mejores prácticas del sector.

ASA suministra turbosina y gasavión a aerolíneas comerciales nacionales e internacionales, a empresas de aviación de carga, aviación ejecutiva, aviación general y a aeronaves para operaciones gubernamentales y de Estado.

Además, tiene la capacidad de responder oportunamente a incrementos en el consumo durante temporadas vacacionales, eventos internacionales, contingencias, eventos masivos y temporadas de alta operación aérea.

El organismo mantiene la continuidad del servicio mediante programación logística, disponibilidad de inventarios y capacidad operativa instalada, y al mismo tiempo impulsa acciones para fortalecer la incorporación futura de combustibles sostenibles sin afectar la seguridad operacional ni la confiabilidad del suministro.

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FGR