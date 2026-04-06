Autotransporte se enfrenta a extorsión del crimen y de autoridades: Canacar

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) aseguró que el sector sufre de robo y también de extorsiones tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos; sólo en marzo, empresas reportaron cuatro casos, donde los operadores fueron baleados, y uno de ellos fue asesinado. Además, sostuvo que mantiene conversaciones con las autoridades competentes para combatir y prevenir este delito.

Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, dijo que dos de los casos de robo sucedieron en el estado de Hidalgo, y que la Canacar mantiene cercanía con los familiares y empresas de los operadores.

Afirmó que la cifra que dio a conocer el Gobierno federal sobre la baja de 21 por ciento en el número de carpetas de investigación por robo es correcta.

Añadió que, el 90 por ciento del robo al autotransporte de carga se concentra en 10 entidades y el 50 por ciento del total es en el Estado de México, Veracruz y Puebla.

Autotransporte en México ı Foto: Especial

Y reconoció que, en 2025, el robo en Estado de México y en Puebla disminuyeron 21 y 17 por ciento, respectivamente.

“El que subió dos puntos porcentuales fue Guanajuato en 2025, ¿qué es lo que queremos hacer? Tener muy mapeado: Veracruz subió dos puntos porcentuales, Michoacán subió un punto porcentual”.

Sobre el tema de extorsión, mencionó que la Canacar implementará un Órgano Interno de Control (OIC), antes de que se cumplan los primeros 100 días como nuevo presidente de la organización, y esa entidad recibirá casos de extorsión y realizará las denuncias ante la autoridad correspondiente “con la intención de que se acabe la extorsión al autotransporte de carga”; también si la denuncia la hace Canacar hay más posibilidades de que haya una destitución temporal o permanente de los funcionarios públicos.

“El crimen organizado sí nos está extorsionando, es una realidad, pero en el órgano interno de control en el sistema de denuncias, va enfocado a extorsiones de la autoridad de los funcionarios públicos. Esa es una de las líneas que traemos de trabajo”, indicó.

Agregó, que la Canacar como organismo, no puede permitir que el delito se incremente porque tanto operadores de tractocamiones como empresas son vulnerables.

“No podemos permitir que nos estén extorsionando, nuestros operadores están vulnerables, pero también está vulnerable el empresario. También está vulnerable su integridad y el que hoy ponga una denuncia también pone vulnerable a la misma empresa, porque el día de mañana puede haber alguna revisión o pueden buscar otras formas de seguir incitando a la misma extorsión y hacerlo cada vez más agravante”.

Autotransporte de carga ı Foto: larazondemexico

Bloqueos no son la solución; Canacar reconoce problemática del sector

Tras los bloqueos de diversas vialidades federales qué realizó la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Ramos Melo dijo que la solución es el dialogo y que los mismos problemas que señalan los transportistas de la Antac, los enfrenta la Canacar.

Asimismo, tras el señalamiento de la Antac del secuestro de 10 operadores, dijo que la cifra es correcta y lo tienen en sus estadísticas, pero reiteró que los bloqueos no son la solución y que los daños económicos por cada día de cierre carretero podrían ascender desde los 450 millones de pesos hasta los 900 millones de pesos, así como lo refirió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Antac es una asociación que tiene afiliados a transportistas. Los problemas son los mismos y Canacar representa a todos los transportistas desde el que tiene un vehículo de carga y nosotros con sensibilidad sabemos cuáles son las problemáticas, las tenemos identificadas. Tan es así que son las mismas que tiene Antac”, agregó.

El representante sectorial exhortó a no realizar bloqueos para que no exista una “obstrucción al libre tránsito y que nuestros operadores no sean vulnerables en las carreteras… Nosotros somos transportistas, nos adolece lo mismo que le está adoleciendo a ellos, porque siguen siendo transportistas, pero nosotros lo que queremos no nada más el diálogo, queremos mesas de trabajo. Es la única forma de tener resultados”.

Añadió que, a través de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) ya se tuvo una reunión de acercamiento con la Antac para invitarlos al diálogo.

Bloqueo sobre salida de la autopista México - Cuernavaca, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT