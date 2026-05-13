¿Quién es Rod Contreras? Edad y estatura

Rod Contreras es uno de los creadores de contenido mexicanos más destacados del país, quien a través de sus años en Internet ha sabido mantenerse como una figura revelante. A continuación, te contamos más sobre él.

¿Quién es Rod Contreras?

El nombre completo de Rod Contreras es Rodrigo Contreras. Nació el 28 de diciembre de 1999 en Mazatlán, Sinaloa. Solo en su cuenta de Instagram, el famoso cuenta con 10.5 millones de seguidores.

Actualmente tiene 26 años de edad y sobre su estatura, se estima que mide aproximadamente 1.70 metros, aunque no se trata de un dato que exhiba demasiado en sus redes sociales. Se presume que pesa alrededor de 65 kilos.

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A través de los años, el influencer ha destacado en el Internet. Comenzó con su carrera en YouTube en 2017 con un video en el que se presentaba y hablaba de si mismo, llamando la atención por su carisma y personalidad espontánea.

Al año siguiente, Rod expandió su contenido a otras plataformas como TikTok, donde también obtuvo un alcance considerable. Sin embargo, su paso por las redes sociales no ha estado exento de polémicas.

En junio de 2019, formó parte del team Cheli House, donde estaban Edwin Mendoza, Ingratax, Mont Pantoja, y algunos otros, donde se dedicaban a filmar videos de baile, fotos para Instagram y algunas tendencias.

Por un lado, el influencer mantuvo en secreto su romance con Mont Pantoja por un tiempo; asimismo, llegó a tener una relación con la famosa creadora de contenido Domelipa, siendo estos sus dos romances más sonados en las redes sociales hasta el momento.

A pesar de estas relaciones, se decía que el influencer era gay, aunque él mismo no había confirmado que estos fueran sus gustos. Incluso, en un reciente video, el famoso aparece con otro hombre, sorprendiendo a sus seguidores y desatando debate sobre la vida privada del famoso.

Rod ha estado en el centro de polémica por diversas acusaciones y cuestionamientos en las redes sociales por situaciones que ha encendido pleitos con otras personalidades como Yeri Mua por hacer bromas subidas de tono.

Asimismo, se le ha señalado de estafar a sus seguidores por cobrar por entrar a un live en 2021 al que los compradores no pudieron acceder, aunque posteriormente salió a aclarar lo sucedido a través de un comunicado en el que explicaron los motivos detrás.

Rod Contreras también ha buscado incursionar en la música, aunque canciones como ‘Tóxica’ se han convertido en meme más que en éxito por parte del joven youtuber.