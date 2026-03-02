Cantante Eider Ortiz denuncia intento de robo | VIDEO

El cantante Eider Ortiz compartió con sus seguidores en redes sociales que fue víctima de un intento de robo mientras se encontraba en una carretera colombiana entre Cúcuta y Ocaña.

Eider Ortiz narra intento de robo

En un video que se hizo viral rápidamente, el cantante de música regional contó que se encontraba bien pero asustado después de protagonizar un momento de tensión cuando unas personas trataron de interceptarlo mientras él conducía.

“Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas. Intentaron pararnos, pero no paramos porque nos dio miedo”, compartió Eider Ortiz en video al detallar los aterradores momentos que vivió.

En medio de la persecución, el músico relató que las circunstancias lo obligaron a avanzar incluso cuando comenzaron los disparos que impactaron su vehículo. “Sí quemaron tiros ahí para que paráramos y nosotros decidimos no parar porque, pues, nos da miedo, no sabemos quién sea”, explicó Ortiz.

El cantante grabó otro video anteriormente sobre su camino al municipio de El Tarra. “Unos minutos antes habíamos hecho un video de que vamos para nuestros municipios y, como unos veinte minutos después, nos salieron estas personas ahí a intentar parar el carro”, contó.

“Gracias a que el carro tiene blindaje, pues uno se siente como que puede huir del momento”, reconoció y agregó que unos conductores de carga le apoyaron de manera inesperada. “Gracias a Dios unos muleros les cerraron la vía y no nos alcanzaron”, puntualizó.

¿Quién es Eider Ortiz?

Eider Ortiz es un cantante de música norteña colombiana de 31 años de edad. Nació en el municipio de El Tarra en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde dio sus primeros pinitos en la música en la carranga, logrando darse a conocer en su juventud.

Ha sido en los últimos meses que el joven ha comenzado a consolidarse en las plataformas musicales, al obtener más de 20 millones de reproducciones en YouTube y 82 mil oyentes mensuales en Spotify.