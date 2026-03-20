La polémica en torno a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. En medio de las críticas que la joven cantante ha recibido, la actriz y productora Florinda Meza salió en su defensa.

La viuda de Chespirito también cuestionó la manera en que Cazzu, expareja del cantante sonorense, ha manejado la situación. Sus declaraciones han encendido el debate en redes sociales, pues no dudó en señalar que la artista argentina “hizo mucho escándalo” tras la ruptura.

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y dice que Cazzu ‘hizo mucho escándalo’

Durante una entrevista reciente para Despierta América, Florinda Meza expresó su apoyo a Ángela Aguilar, destacando que la joven no merece el nivel de críticas que ha enfrentado. “La pobre muchacha realmente no tenía razón en ser juzgada así. El que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita”, afirmó, señalando la responsabilidad que tuvo Christian Nodal.

La actriz, reconocida mundialmente por su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, subrayó que la argentina Cazzu no estaba casada con el cantante sonorense y criticó la forma en que manejó la ruptura.

“Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé cómo se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella“, afirmó Florinda Meza.

Las declaraciones de Florinda Meza han generado opiniones divididas en redes sociales. Algunos aplauden que haya defendido a Ángela Aguilar, mientras otros consideran que sus comentarios hacia Cazzu fueron duros y hasta despectivos.

Además, hubo usuarios que señalaron que la viuda de Chespirito y la hija de Pepe Aguilar tienen cosas en común. Para comenzar, han sido señaladas como “las amantes” de sus respectivas parejas.

El inicio de la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños Chespirito siempre estuvo marcado por la controversia, pues cuando comenzaron a estar juntos él aún seguía casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos. Este detalle generó críticas en su momento y acompañó a la pareja durante los primeros años de su unión.

Con el estreno de la serie biográfica sobre el comediante, Chespirito: Sin querer queriendo, las acusaciones y críticas contra Florinda tomaron fuerza.

Mientras que, Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido acusados de haber contraído matrimonio tan sólo unas semanas después de que Cazzu diera a luz a la hija del cantante. La argentina comentó en una entrevista que ella mantenía una relación con el sonorense poco antes de que él anunciara su boda con la hija de Pepe Aguilar.