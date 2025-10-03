Florinda Meza se queja de ser señalada como la tercera más odiada: ‘Siempre he tenido primer lugar en todo’ | VIDEO

Florinda Meza sigue en el ojo del huracán, después de convertirse en una de las figuras del entretenimiento más polémicas por el lanzamiento de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, donde se mostraba a ella como la amante de Roberto Gómez Bolaños.

Por este motivo, Florinda Meza se ha convertido en una de las artistas más criticadas de los últimos años por infidelidad, siendo calificada por muchos como “la tercera persona más odiada” después de Karla Panini y Ángela Aguilar, quienes también han sido tachadas como amantes en el pasado.

Reviven incómoda entrevista de Florinda Meza que desata burlas ı Foto: YT: Imagen Entretenimiento

Florinda Meza reacciona a ‘ser la tercera persona más odiada’

Lejos de evitar el tema o quedarse callada, la actriz de 76 años de edad abordó el tema al confesar con un tono de gracia que no le preocupa la opinión del público sobre su persona.

“Por ahí alguien me dijo que estaba en el tercer lugar de las más odiadas y dije: ‘pero qué mal, si yo siempre he tenido primer lugar en todo, desde que estaba en la primaria’”, confesó a manera de broma.

La declaración no tardó en dar de qué hablar, sobre todo por el público que admitió que la famosa hizo un comentario bastante gracioso y hasta que fue ‘icónico’ que mostrara así su poco interés por la opinión general.

Weyyyy hahahahahahha está señora le vale berga la vida pic.twitter.com/80AxEVrPsU — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) October 3, 2025

Si bien otros la siguieron criticando por haber sido la amante de un hombre casado, muchos admitieron que si Ángela Aguilar hablara con esa ligereza y carisma, seguramente hasta le podrían perdonar el haber sido ‘la otra’. Te dejamos algunas reacciones:

“Toca admitir que sí dio risa. Qué icónica”.

"Si Angela fuera así y no se quisiera hacer la buena de la historia creo que tendría menos hate“.

“¿Ser la amante no te pone automáticamente en segundo lugar?"

"Ya hasta le empecé a agarrar cariño jajajajaa ¿será que mis nietas van a agarrarle cariño a Ángela Aguilar?"

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar

La actriz del Chavo del 8 ha dado mucho de qué hablar, pues recientemente también defendió a Ángela Aguilar, quien es comparada con ella por haber sido ‘la amante’ en la relación con un hombre que ya tenía una familia.

“Pobrecita, y no, ¿por qué la comparan? Para empezar es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad, pero los años quitan todo. Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen”, dijo Meza.