Florinda Meza llama ‘sirvienta’ a trabajadora del hogar y causa polémica en redes

Una vez más, Florinda Meza causó polémica en redes sociales cuando usó la palabra “sirvienta” para referirse a la trabajadora del hogar que se encarga de la limpieza de su casa en Cancún. La actriz comentó que, a raíz de la muerte de su esposo Roberto Gómez Bolaños se mudó a una propiedad que tiene en el Caribe mexicano.

Florinda Meza llama ‘sirvienta’ a trabajadora del hogar

Florinda Meza brindó una entrevista en el programa La Saga, de Adela Micha, en la que habló sobre distintos aspectos de su vida actual en Cancún, ciudad en la que reside desde hace varios años. La actriz que participó en El Chavo del 8 reveló que vive en una amplia propiedad que está ubicada en esta zona del Caribe mexicano, lo que le ha permitido tener una vida más tranquila tras el fallecimiento de su esposo, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, a quien recordó en la charla.

Durante la conversación la actriz habló sobre su rutina diaria en casa y se refirió a la relación que mantiene con el personal doméstico que trabaja con ella, especialmente con una de sus empleadas.

“Ahorita tengo alguien que me parece muy buena y segura. Espero que siga, pero me hace falta otra y ahí solo usamos dos recámaras: la mía y la de la sirviente. Ella no está en un cuarto de servicio, sino en una habitación, porque quiero tenerla cerca. Siempre he tenido cerca a la gente”, explicó.

El comentario de Florinda Meza causa polémica en redes

Este comentario provocó una fuerte reacción en redes sociales debido al lenguaje que empleó, el cual muchos usuarios calificaron como clasista o despectivo. La controversia rápidamente escaló en plataformas como X (antes Twitter), donde se viralizaron fragmentos del video.

A pesar de que algunos defendieron a Florinda Meza asegurando que sus palabras habían sido malinterpretadas o sacadas de contexto, la polémica continuó creciendo. Varios fans de la viuda de Chespirito afirmaron también que “antes se acostumbraba llamar así” a las personas que brindan servicios de trabajo doméstico, e incluso recordaron que Silvia Pinal usaba el término “criada”, que es considerado aún más despectivo.

Otros internautas expresaron su decepción hacia la actriz, recordada por su papel de La Chimoltrufia y su participación en producciones junto a Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8. Algunos usuarios comentaron que esperaban que la artista tuviera una actitud más empática y respetuosa con la persona que está al pendiente de todas sus necesidades.