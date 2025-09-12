Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar tras comparaciones: ‘Sean más feministas’ | VIDEO

Florinda Meza ha recibido fuertes señalamientos desde que la serie de Chespirito de HBO MAX revivió la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños, revelando al público más joven que ella fue la amante, lo que ha provocado que sea comparada con Ángela Aguilar.

Y es que en el pasado, tanto Florinda Meza como Ángela Aguilar han sido acusadas de ‘meterse en una relación’ y haber roto una familia. Pero eso no es todo, pues el público también ha notado similitudes en su apariencia con sus cortes de cabello, así como que ambas han hecho declaraciones que han afectado su imagen.

¿Florinda Meza y Ángela Aguilar son iguales? ı Foto: IG: @florindamezach1 / X: @AngelaAguilar__

Florinda Meza reacciona al caso de Ángela Aguilar

Fue en un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la CDMX que la mujer de 76 años de edad reaccionó a las comparaciones con la joven de 21 que hace más de un año desveló su romance con Christian Nodal.

“No la conozco. Me acabo de enterar con Adela de eso”, comenzó, “yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres donde el primer enemigo de una mujer es otra mujer", comenzó.

En ese sentido, la actriz reveló que Adela Micha fue quien le contó que acusan a la cantante de quitarle el marido a otra persona. “¿Le quitó? Pues qué es un broche para el pelo, un anillo, ¿y él qué? Lo que considero es nadie se debe meter en la vida de uno mismo", defendió.

La conversación escaló cuando siguieron las preguntas en torno a situaciones como las declaraciones de Rosita Bouchot (que dijo que Meza fue la sombra de Chespirito) o su nula amistad con María Antonieta de las nieves.

“Ni estoy enterada de eso, eso que estás haciendo es periodismo barato” y “¿te parece que eso es artístico? ¿Te parece periodismo?“, son algunos de los ataques que lanzó contra quienes la cuestionaron en torno a los temas de interés público.

Si bien una reportera trató de calmar la situación al pedirle a Florinda Meza que no se enojara y que en el periodismo no todo es bonito, ella reaccionó: “No me molesto, no estoy molesta, mi vida, es tu problema y el mío. Es una suposición tuya”, sentenció.