Tras la trágica noticia del asesinato del influencer Camilo Ochoa, usuarios de redes sociales revivieron un fragmento de la entrevista que la periodista Adela Micha le hizo al hombre para La Saga. En el clip, que ya se volvió viral, se aprecia la tensión entre el creador de contenido y la conductora del programa.

Reviven discusión de Adela Micha y Camilo Ochoa en plena entrevista: ‘Yo no he matado a nadie’

Todo inició cuando Camilo Ochoa hace un comentario que parece despreciar la educación universitaria y los trabajos donde una persona presta sus servicios y se subordina a otra. Además, afirmó que ha aprendido más de negocios en la calle como exnarcotraficante del Cártel de Sinaloa y al tener bajo su mando la plaza de Culiacán, que si hubiera ido a la escuela.

“Si el maestro del Tecnológico de Monterrey, que te enseña Administración de empresas, fuera muy ching*n, no estuviera aguantando 50 cabrones diario. He aprendido más, he hecho más negocios yo”, exclamó con seguridad Camilo Ochoa y, al ver que Adela Micha ponía cara de incredulidad, continuó diciendo que tenía “negocios muy derechos”.

Al ser cuestionado por la conductora sobre sus inversiones, él contestó que tenía un restaurante en la Ciudad de México y negocios en Guadalajara de venta de agua y frapés. Y aseguró: “Pago mis impuestos, tengo varios trabajos”.

Sin embargo, Adela Micha le responde: “Es que hay que lavar la lana”. Esto, dándole a entender que continuaba en negocios con el narcotráfico y agregó que los profesores trabajaban por vocación de enseñar.

Camilo Ochoa le contestó afirmando que “la escuela te enseña a no equivocarte y a ser empleado. Para llegar al éxito, para aprender, tienes que equivocarte”. Añadió que él se había equivocado muchas veces en sus negocios, pero aprendió de sus errores.

La tensión aumentaba a cada segundo y Adela le lanzó una bomba: “Acabas de decir una gran pend*jad*. Todos hemos fracasado, nada más que una servidora nunca ha matado a nadie, ni mucho menos. Ni se ha dedicado a eso que tú te has dedicado”.

“No quieras justificar lo injustificable, de verdad. Tú me dices que en la escuela te enseñan a ser empleado. En primer lugar, no hay trabajo indigno. Todos los trabajos son dignos, todos. Ahora hay una generación de emprendedores. ¡Qué bueno! Se celebra", continuó en tono molesto Adela Micha.

Pese a la tensión del momento, en mayo de 2025, Adela Micha y Camilo Ochoa tuvieron una nueva conversación en el programa La Saga.

Este es el fragmento de la entrevista de Adela Micha a Camilo Ochoa:

No olvidar cuándo adela micha pendejeo a camilo ochoa pic.twitter.com/u3xzbjZq0M — rg (@rgg1994) August 17, 2025

Aquí puedes ver la entrevista completa:

¿Cómo murió el influencer Camilo Ochoa?

Camilo Ochoa o El Alucín, como era conocido, fue asesinado a tiros el 16 de agosto de 2025 en su casa de Temixco, Morelos, según confirmaron las autoridades del Estado.

La Fiscalía General del Estado afirmó en un comunicado de prensa que ya se encuentran trabajando para deslindar responsabilidades por el homicidio del creador de contenido originario de Sinaloa y presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa.