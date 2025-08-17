El creador de contenido Camilo Ochoa Delgado fue asesinado el sábado 16 de agosto de 2025 por la tarde en un ataque directo en su casa, ubicada en Temixco, Morelos. La noticia fue confirmada por Fiscalía General del Estado. La institución afirmó en un comunicado de prensa que ya se “desarrollan los protocolos de intervención e investigación correspondientes en el homicidio”.

Camilo solía compartir contenido sobre su vida e información relacionada con el narcotráfico en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. El influencer aseguraba haber estado siete años en prisión, y en varias entrevistas se identificó como exnarcotraficante perteneciente al Cártel de Sinaloa.

El interés de la gente por el tipo de datos y testimonios que compartía, hicieron que alcanzara los 212 mil seguidores en Instagram y 349 mil suscriptores en YouTube. Sin embargo, también generó controversia entre algunos usuarios debido a sus vínculos con el crimen organizado, dados a conocer abiertamente por el propio Camilo.

Esta fue la última publicación de Camilo Ochoa, influencer asesinado en Morelos

La última publicación en Instagram y YouTube de Camilo Ochoa, el influencer que fue asesinado en Temixco, Morelos, es un video grabado desde su habitación donde comenta que no sabe qué ponerse. Hace un breve recorrido por su clóset, donde muestra su amplia colección de gorras y varios pares de tenis mientras dice: “No sé qué gorra ponerme”.

También se coloca unos segundos frente al espejo y se ve a Camilo Ochoa luciendo una camisa negra y un reloj dorado que cuelga de su muñeca. Además, explicó que quería ordenar su recámara y colocar un mueble especial para las gorras, asegurando que tenía más de 350 piezas de todos los colores y estampados.

Del mismo modo, recomendó una marca de gorras “por la calidad” y se colocó unas botas color café.

El video tiene la descripción: “Perlas Negras”. Esta leyenda hace referencia al video oficial del tema de José Torres El Rey De Alto Mando, cantante que ha colaborado con Grupo Firme en “Alfombra roja”.

El tema “Perlas Negras” se ha vuelto viral en redes en los últimos días y Camilo Ochoa se unió al trend reproduciendo la canción en su último video publicado antes de ser asesinado. “Está pegajosa la canción, quieran o no”, dijo después de cantar “Perlas negras con redbull...”.