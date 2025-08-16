Asesinan al influencer Camilo Ochoa en Temixco, Morelos

El influencer Camilo Ochoa Delgado fue asesinado este sábado en una agresión directa en su domicilio, ubicado en el el municipio de Temixco, estado de Morelos.
Según reportes preliminares de la prensa local, un familiar dio aviso del homicidio, ocurrido en un fraccionamiento del municipio morelense.
Camilo Ochoa, oriundo de Sinaloa, era conocido por compartir en redes como Instagram, TikTok y YouTube contenido sobre su vida y relacionado con el narcotráfico.
Ebrard y Alejandro Armenta firman Convenio del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Puebla
El pasado 9 enero, Camilo Ochoa, junto a otros artistas y creadores de contenido, como Markitos Toys, fue señalado, en volantes lanzados desde el aire en Culiacán, por supuestos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Información en desarrollo...
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr