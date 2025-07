Markitos Toys niega acusaciones por lavado de dinero ante supuesta investigación de la UIF

Markitos Toys, creador de contenido cuyo nombre real es Marcos Eduardo Castro Cárdenas, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde declaró sobre las investigaciones que estaría llevando a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra.

Fue el pasado 23 de julio que se reveló que Markitos Toys se encontraría en el centro de las investigaciones, junto con el resto de su familia, por presunto lavado de dinero en Sinaloa, En ese sentido, se sospecha que la familia formaría parte de una red para lavar los ingresos de Los Chapitos y Los Mayos.

Matan a Gail Castro, hermano de Markitos Toys ı Foto: Especial

Esto surge a un par de meses de la muerte de uno de los integrantes de la familia de los Toys, lo que los puso en el ojo del huracán. Recordemos además que ellos formaban parte de un folleto con supuestos aliados de Los Chapitos.

Markitos Toys niega acusaciones de lavado de dinero

A través de sus redes sociales, el creador de contenido que en Instagram acumula más de 5 millones de suscriptores, negó haber participado en actividades ilegales.

“Ánimo, tiempo al tiempo. Jamás he lavado dinero para nadie, lo que sí he hecho con mi dinero es apoyar a quien lo necesita y lo hago por gusto, no por quedar bien con nadie”, escribió. En ese sentido, aseguró que apoya a las personas diariamente.

Markitos Toys niega acusaciones de lavado de dinero ı Foto: IG: @markitostoys

De acuerdo con la información del periodista Óscar Balderas, el funcionamiento del esquema ilícito funciona cuando los criminales se acercan a jóvenes con una base importante de seguidores y les ayudan a crecer sus perfiles.

Los rumores de una relación entre células delictivas y la familia del creador de contenido existen desde 2023, cuando un agresor obligó a una víctima de tortura a decir “arriba Markitos Toys”.

Después, en abril del 2024, el influencer subió un video donde reiteró su amistad con Néstor Isidro Péres Salas, alias El Nini, ex jefe de seguridad de Los Chapitos. “Es mi amigo, fue una amistad muy bonita, gracias a Dios y a mis santos, a la confianza y a la amistad voy y lo miro muy seguido, platico con él, convivo con él allá donde él está”, compartió.

Fue en enero de 2025 que un helicóptero dejó caer cientos de volantes en Culiacán donde acusaban a los creadores de contenido de lavar dinero para Los Chapitos.