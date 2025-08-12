EU ‘felicita’ a México por entrega de 26 fugitivos, entre ellos miembros del CJNG y Cártel de Sinaloa

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, agradeció a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum por “demostrar determinación frente al crimen organizado”, luego de entregar al vecino país a 26 presos vinculados con organizaciones criminales.

En un comunicado, el diplomático destacó que se trata de “otro hito significativo”, al recordar que el pasado 27 de febrero fueron extraditadas a Estados Unidos de otras 29 figuras de alto perfil, entre ellas Rafael Caro Quintero.

Johnson expresó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum; además, dijo, “esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”.

Agradezco profundamente a la presidenta @Claudiashein por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con @POTUS @realDonaldTrump y con los Estados Unidos contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Este traslado es otro ejemplo de lo… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 12, 2025

Más temprano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ofrecieron detalles sobre las personas requeridas por Estados Unidos.

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos informó que fueron trasladados “personajes clave” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, que enfrentan cargos como tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero.

“Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses , y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”, añadió el embajador Ronald Johnson.

La embajada estadounidense enfatizó que este esfuerzo conjunto refleja las prioridades de seguridad compartidas de Estados Unidos y México, así como la creciente cooperación para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones terroristas transnacionales.

“Los Estados Unidos continuarán colaborando estrechamente con México para combatir la delincuencia, fortalecer las instituciones y proteger el estado de derecho”, finalizó.

cehr