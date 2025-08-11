Rafael Caro Quintero: EU tiene hasta el 18 de agosto para resolver aislamiento del ‘narco de narcos’

El juez federal Frederic Block fijó como plazo el 18 de agosto para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos resuelva el aislamiento de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por su sigla en inglés) de Nueva York.

Lo anterior, luego de que la defensa legal del narcotraficante, encabezada por el abogado Mark DeMarco, solicitó a la Corte del Distrito Este de Nueva York levantar el confinamiento en el que mantienen a su cliente desde febrero, cuando México lo entregó a Estados Unidos.

Desde entonces, dijeron los abogados, “el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas”.

Rafael Caro Quintero, de 71 años, no tiene permitido tener contacto directo con sus familiares, mientras su defensa “tiene prohibido difundir las comunicaciones con él a un tercero”.

Según el equipo legal, se encuentra confinado en una “pequeña” celda sin ventanas y no se le permite hacer ejercicio. Permanece “completamente aislado” e incomunicado, prácticamente en un encierro total.

El “narco de narcos” recibe sus comidas a través de una ranura en la puerta y las consume solo, bajo una luz encendida de forma permanente y con un aire acondicionado deficiente; además, el septuagenario “a menudo carece de suficiente abrigo o mantas para protegerse del frío”.

Al señalar que estas condiciones “violan los derechos” de Caro Quintero, los abogados solicitaron a la Corte anular o modificar las medidas de confinamiento y reubicar a su cliente a otra unidad del MDC, o “en otra parte” que sea “significativamente menos restrictiva”.

El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al juez Brian Cogan que no solicitará la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA secuestrado y torturado en 1985.

Al respecto, la abogada Elizabeth Macedonio se manifestó de acuerdo con la decisión, y afirmó que esperaban “resolver este asunto rápidamente para lograr un cierre a todas las partes”.

Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos el pasado 27 de febrero junto con otros 28 presuntos líderes criminales.

Un día después, en su primera comparecencia, se declaró “no culpable” de los cargos en su contra, entre ellos liderar una organización criminal continua, conspiración para cometer asesinato, distribución internacional de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

