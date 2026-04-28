CNTE no ha cooperado para mesas de diálogo, acusa Mario Delgado ante marcha para 1 de mayo

Mario Delgado, titular de la SEP, no ve motivos para movilización de la CNTE.

Luego de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una nueva movilización con miras a boicotear el Mundial, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, acusó al magisterio de no cooperar para la instalación de las mesas de diálogo con las que atender sus demandas.

En entrevista a la salida de Palacio Nacional, el funcionario dijo no ver la necesidad de que se reanuden las marchas , como la programada para este viernes 1 de mayo, o el amago contra la justa deportiva, ya que se han mantenido las mesa de interlocución.

“Hay muchos logros en favor del magisterio. No vemos la necesidad de que haya algún tipo de manifestación que tenga como objetivo obstaculizar un evento internacional en nuestro país”, declaró.

CNTE acordó asistir a mesas técnicas

Delgado Carrillo recordó que desde las primeras conversaciones, que incluso encabezó directamente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se acordó conformar mesas técnicas para el análisis de las peticiones de los docentes ; sin embargo, aseguró que la CNTE nunca definió qué integrantes acudirían a tales reuniones en su representación.

“Principalmente, a ellos les interesa [abrogar] la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa. Entonces, les dijo la Presidenta: ‘bueno, vamos haciendo unas mesas técnicas para esos dos temas. Sin embargo, no se han conformado esas mesas técnicas. Seguimos esperando que la Coordinadora determine qué maestros o qué expertos pueden participar”, declaró.

Diálogo no puede mantenerse ‘en debate político’: Mario Delgado

Afirmó que desde el inicio se les planteó que el diálogo tenía que ser analizado con especialistas y no solo mediante argumentos políticos.

“Les dijimos, bueno, vamos a conformar una comisión interinstitucional técnica con representantes del magisterio, que ustedes decidan para revisar a profundidad los dos temas. O sea, no puede mantenerse en un nivel nada más de debate político, donde no hay argumentos de fondo”, insistió.

El titular de la SEP remarcó que desde el movimiento de la Cuarta Transformación siempre se ha estado en contra de lo que actualmente se queja la CNTE, como la reforma a las pensiones e incluso las represiones de las que fueron objeto en otros sexenios, a partir de lo que les han planteado propuestas a medida de lo posible.

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cehr