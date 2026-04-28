¿Adiós a las tarjetas? Así es la nueva forma de retirar efectivo en cajeros automáticos en 2026

Nuevas opciones se suman al retiro de efectivo en cajeros

Los cajeros automáticos (ATM) están entrando en una nueva era. Aunque el efectivo sigue siendo pieza clave en la economía de México, la forma de obtenerlo ha cambiado radicalmente en este 2026.

La tradicional acción de insertar el plástico y teclear el NIP está siendo sustituida por procesos digitales que prometen mayor velocidad y, sobre todo, blindaje contra fraudes.

Instituciones financieras como BBVA y Banamex ya han consolidado sus plataformas para permitir que el celular sea la única “llave” necesaria para acceder al dinero.

Bancos implementan la tecnología NFC para retiro de efectivo ı Foto: Especial

¿Cómo funciona el retiro sin tarjeta?

El proceso se ha simplificado para reducir el tiempo frente a la máquina y minimizar errores. Actualmente, existen tres modalidades principales:

Tecnología NFC (Near Field Communication): Es la apuesta más avanzada, basta con acercar el smartphone (con la antena NFC activa) al lector del cajero. La operación se valida mediante biometría (huella o rostro) en el teléfono.

Códigos QR: El usuario genera una orden de retiro desde su app bancaria, el cajero muestra un código QR en pantalla y el cliente lo escanea con su cámara para autorizar la salida del efectivo.

Clave dinámica: La aplicación genera una clave temporal de un solo uso que se digita directamente en el teclado del ATM.

La principal razón detrás de esta transición es el combate a la clonación de tarjetas. Al no insertar físicamente una, se elimina por completo el riesgo de skimming, la clonación de bandas magnéticas mediante dispositivos ilegales instalados en la ranura del cajero.

Además los bancos reportan beneficios operativos clave, se eliminan incidencias como tarjetas retenidas, desgastadas o extraviadas. Además, la autenticación biométrica (facial o huella) desde el celular ofrece mayor seguridad que el NIP tradicional.

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Aunque los pagos digitales han crecido exponencialmente en el país, el efectivo mantiene un peso relevante en comercios y mercados locales. Por ello, la industria bancaria no busca eliminar los cajeros, sino modernizarlos.

Se espera que para finales de este año, la mayoría de los cajeros en zonas urbanas y corredores financieros cuenten con tecnología de pago sin contacto y autenticación biométrica, consolidando al smartphone como la herramienta financiera definitiva de los mexicanos.