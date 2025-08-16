¿Quién era Camilo Ochoa, el influencer que fue asesinado en Temixco, Morelos?

El creador de contenido Camilo Ochoa Delgado fue asesinado en un ataque directo en su casa, ubicada en Morelos, este sábado 16 de agosto de 2025.

El influencer sufrió varios disparos en el baño de su casa, solía compartir en YouTube contenido relacionado con el narcotráfico para concientizar de no entrar a ese “mundo”.

Camilo Ochoa, asesinado en Temixco, Morelos. ı Foto: Facebook, @soycamiloochoa

¿Quién era Camilo Ochoa?

Carlos “Camilo” Ochoa Delgado nació en marzo de 1982 en Sinaloa, dentro de una familia empresarial. Era hijo de Juan Francisco Ochoa, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Loco, con origen en Guasave. Aunque vivió su niñez en Sinaloa, gran parte de su juventud transcurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Desde joven, Camilo estuvo vinculado a los negocios familiares, pero su vida dio un giro radical tras un secuestro ocurrido en 2004, que marcó un antes y un después en su historia personal.

A los 22 años, Ochoa fue secuestrado por un grupo armado identificado como parte de Los Zetas, quienes lo sacaron de su domicilio con violencia. Durante el cautiverio, los plagiarios exigieron un rescate millonario a su familia. Después de siete días, fue liberado.

Años más tarde, Ochoa relató este episodio en entrevistas y videos en redes sociales, convirtiéndose en un narrador polémico de su propia vida, con miles de seguidores en plataformas como TikTok.

En 2014, según sus propios testimonios, Ochoa se integró al Cártel de Sinaloa, con operaciones centradas en la plaza de Mazatlán. En ese periodo, tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguró haber colaborado con la Secretaría de Marina (Semar) para aportar información estratégica sobre integrantes del cártel, en particular contra la facción liderada por Dámaso López Núñez, “El Licenciado”.

Incluso declaró haber participado en operativos y facilitado datos para ubicar a líderes como Raúl Carrasco Lechuga, alias “El Chore”, quien fue abatido en Eldorado.

Fue detenido en 2015 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y sentenciado a siete años de cárcel. Estuvo recluido en Mazatlán y posteriormente en Los Mochis, debido a amenazas de muerte.

Tras su liberación, encontró notoriedad como creador de contenido digital, compartiendo anécdotas de su pasado criminal y vida tras las rejas. Sus publicaciones llamaron la atención de una audiencia creciente, aunque también generaron controversia por sus vínculos con el crimen organizado.

