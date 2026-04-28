SRE establererá nuevas normativas para uso de embajadas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contará con nuevas reglas para el uso de las embajadas; esto fue anunciado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo luego de la polémica relacionada con el hijo de Marcelo Ebrard.

La Presidenta dijo que con respecto al caso del hijo del secretario de Economía; Marcelo Ebrard Casaubón -quien pidió alojamiento en la embajada de Inglaterra- ya existe una investigación.

El lunes informó que se presentaron quejas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desde el exterior, por lo que se abrió un proceso de investigación automático conforme a lo establecido en la Ley.

TE RECOMENDAMOS: Indaga posibles delitos en materia de seguridad nacional FGR abre dos investigaciones por caso de agentes de Estados Unidos en Chihuahua

Precisó que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la dependencia que debe desarrollar dicha investigación, y dijo que le parece importante establecer una regulación y normas sobre el uso de las embajadas mexicanas en el exterior.

Normativas para uso de embajadas mexicanas ı Foto: Especial

“Hay cosas que están definidas pero hay otras que no. Es muy importante que quede muy claro; las embajadas de México y los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir” dijo la Presidenta, sobre el uso de las instalaciones de las embajadas.

Dijo que Roberto Velasco Álvarez; el actual secretario de Relaciones Exteriores, es quien se encuentra trabajando en la definición de las normas que deben seguir las y los servidores públicos en las embajadas mexicanas.

Puntualizó que en el caso del hijo de Ebrard Casaubón, deben definir también si existe una violación a alguna norma; y que el caso es intependiente al trabajo que está realizando el titular de la Secretaría de Economía.

Declaración de Marcelo Ebrard sobre la estadía de su hijo en la embajada de Reino Unido

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón dijo, durante la conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril, que su hijo permaneció hospedado por seis meses en la embajada de México en Reino Unido.

Puntualizó que en 2021; cuando ocupaba el cargo como canciller, la entonces embajadora de México en Reino Unido, Josefa Gonzáles-Blanco Ortiz-Mena le dijo que enviara a su hijo: “Mándamelo a la residencia y lo trato como a un hijo, cuando menos el tiempo que sea indispensable” precisó Ebrard Casaubón.

El secretario acotó que su hijo estudió psicología y medicina, por lo que está muy interesado en la neurociencia, y que esto lo llevó a permanecer por un periodo estimado de seis meses en la embajada de México en Inglaterra con la finalidad de estudiar sobre el tema.

Marcelo Ebrard Casaubón durante la conferencia de prensa matutina del 16 de abril ı Foto: Captura de pantalla

“Decidió regresarse porque las clases eran por zoom, había restricciones de todo tipo, y me dijo ‘papá, pues para qué me quedo a estudiar’ y se regresó” dijo Ebrard Casaubón.

El titular de la Secretaría de Economía aseguró que no hubo un abuso de su parte, “salvo la preocupación de un papá por su hijo” pues no se utilizaron recursos indebidamente, e incluso resaltó que su hijo realizó una exposición de arte sobre la experiencia en pandemia de las personas, enfocada en la salud mental.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.