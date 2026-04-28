¿Cuándo entra la canícula en México?

La canícula en México no tiene una fecha exacta de inicio; sin embargo, de forma recurrente se presenta entre mediados de julio y principios de agosto. En términos prácticos, esto implica que suele entrar a partir de la segunda quincena de julio, aunque su aparición puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de cada año.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno ocurre una vez que ya comenzó la temporada de lluvias, y se caracteriza por una pausa temporal en las precipitaciones acompañada de temperaturas elevadas y cielos despejados.
Por ello, es importante no confundirla con las olas de calor de primavera, ya que son fenómenos distintos.
Abre FGR dos investigaciones por injerencia extranjera en Chihuahua
¿Qué pasa durante la canícula?
Desde el punto de vista meteorológico, se trata de una sequía intraestival, con efectos específicos:
- Disminuyen las lluvias durante varios días o semanas
- Aumenta la radiación solar por la menor nubosidad
- Se elevan las temperaturas, especialmente en el sureste y Golfo de México
- Se incrementa la sensación térmica y el ambiente seco en diversas regiones
¿Cuánto dura?
La duración de la canícula no es fija, pero generalmente se mantiene en este rango:
- Entre 20 y 40 días, en promedio
- Puede extenderse más si persisten sistemas de alta presión
- Puede acortarse si hay actividad ciclónica que reactive las lluvias
¿Cuándo se espera en 2026?
Con base en patrones históricos y comportamiento climático reciente:
- Se prevé que inicie alrededor de mediados de julio
- No existe un día exacto confirmado
- Puede variar dependiendo de la evolución de la temporada de lluvias
Hay un punto clave que suele generar confusión:
- El calor extremo en abril, mayo o junio no es la canícula
- Esas temperaturas corresponden a olas de calor previas a las lluvias
- La canícula ocurre dentro de la temporada lluviosa, cuando esta disminuye temporalmente
Este fenómeno puede tener impacto en la agricultura, la disponibilidad de agua y la salud, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las altas temperaturas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL