¿Cuándo entra la canícula en México?

La canícula en México no tiene una fecha exacta de inicio; sin embargo, de forma recurrente se presenta entre mediados de julio y principios de agosto. En términos prácticos, esto implica que suele entrar a partir de la segunda quincena de julio, aunque su aparición puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de cada año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno ocurre una vez que ya comenzó la temporada de lluvias, y se caracteriza por una pausa temporal en las precipitaciones acompañada de temperaturas elevadas y cielos despejados.

Por ello, es importante no confundirla con las olas de calor de primavera, ya que son fenómenos distintos.

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La canícula es de las épocas menos esperadas en México. ı Foto: larazondemexico

¿Qué pasa durante la canícula?

Desde el punto de vista meteorológico, se trata de una sequía intraestival, con efectos específicos:

Disminuyen las lluvias durante varios días o semanas

Aumenta la radiación solar por la menor nubosidad

Se elevan las temperaturas , especialmente en el sureste y Golfo de México

Se incrementa la sensación térmica y el ambiente seco en diversas regiones

¿Cuánto dura?

La duración de la canícula no es fija, pero generalmente se mantiene en este rango:

Entre 20 y 40 días , en promedio

Puede extenderse más si persisten sistemas de alta presión

Puede acortarse si hay actividad ciclónica que reactive las lluvias

Ola de calor ı Foto: Especial

¿Cuándo se espera en 2026?

Con base en patrones históricos y comportamiento climático reciente:

Se prevé que inicie alrededor de mediados de julio

No existe un día exacto confirmado

Puede variar dependiendo de la evolución de la temporada de lluvias

Hay un punto clave que suele generar confusión:

El calor extremo en abril, mayo o junio no es la canícula

Esas temperaturas corresponden a olas de calor previas a las lluvias

La canícula ocurre dentro de la temporada lluviosa, cuando esta disminuye temporalmente

Este fenómeno puede tener impacto en la agricultura, la disponibilidad de agua y la salud, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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MSL