Toyota invierte mil millones de dólares en Kentucky e Indiana

La empresa automotriz Toyota anunció una inversión de mil millones de dólares en sus plantas de Kentucky e Indiana, destinada a aumentar la producción, preparar su segundo vehículo eléctrico de batería como parte de su estrategia de electrificación, e impulsar subvenciones y programas educativos para fortalecer la preparación profesional.

Lo anterior forma parte de su compromiso de invertir hasta 10 mil millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos años.

Inversión en Kentucky, para impulsar motores eléctricos

La inversión en Kentucky se centrará en impulsar los motores eléctricos, preparando a la planta para la producción de su segundo vehículo eléctrico de batería y aumentando la capacidad de ensamblaje de dos de sus modelos más populares: el Camry y el RAV4. Para ello, Toyota destinará un total de 800 millones de dólares, buscando mantener la eficiencia, la calidad y la innovación en la fabricación de sus vehículos.

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Toyota va por aumentar producción de Grand Highlander en Indiana

De igual manera, en la planta de Indiana, la compañía invertirá 200 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción del Grand Highlander, lo que permitirá ensamblar el SUV, vehículo más grande que uno convencional, junto con la minivan Sienna y garantizar la continuidad en la fabricación de modelos de alta demanda.

Además de los proyectos de producción, la empresa destinará millones de dólares a nuevas subvenciones, con el objetivo de fortalecer la preparación profesional y promover la participación activa en la comunidad.

Entre ellas, se destacan 4 millones de dólares para el programa “Driving Possibilities”, iniciativa que impulsa el aprendizaje y los recursos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su acrónimo en inglés). Asimismo, se otorgarán 400 mil dólares para apoyar el programa de Ingeniería de Fabricación en la Universidad de Eastern Kentucky, contribuyendo así a la formación de la próxima generación de profesionales especializados en la industria automotriz.

Con esta inversión, Toyota mencionó que fortalecerá a sus empleados y a las comunidades en las que opera, para fortalecer el crecimiento, la innovación y el desarrollo sostenible en Estados Unidos, tras cumplir 40 años en su planta de Kentucky.

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cehr