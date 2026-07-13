Infantino abre puerta a torneo con 644 selecciones

EL DIRIGENTE en un encuentro en Los Ángeles, en junio pasado.

La Copa del Mundo aún no termina y en la FIFA ya comenzó el debate acerca del futuro inmediato del torneo. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que analizarán la posibilidad de ampliar nuevamente el campeonato para que la edición de 2030 se dispute con 64 selecciones, una cifra nunca antes vista.

De aprobarse la propuesta, la máxima justa del futbol volvería a modificar su formato apenas una cita después de haber pasado de 32 a 48 equipos.

El Dato: LA COPA del Mundo 2030 será la primera que se realice en tres continentes. Arabia será sede en 2034.

Aunque el proyecto comenzó a discutirse desde 2025, Infantino confirmó que el tema será revisado formalmente una vez que concluya el certamen de Norteamérica 2026.

“Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo”, declaró el dirigente al medio suizo Bluewin.

La intención del mandamás de la FIFA es incrementar en 16 selecciones el número actual de participantes para brindar mayores oportunidades a países que históricamente han tenido pocas opciones de clasificar o que nunca lo han conseguido.

El directivo explicó que el crecimiento del nivel futbolístico en distintas regiones del planeta justifica la apertura de más espacios para nuevos conjuntos.

“Se debe permitir que cada nación sueñe con participar en la Copa del Mundo. Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar, perderán el incentivo para seguir mejorando”, afirmó al respecto.

El proyecto, sin embargo, también implicaría un enorme desafío organizativo. El Mundial 2030 ya será histórico al celebrarse en seis países: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay, si bien estos tres últimos solamente recibirán un encuentro cada uno.

Si además aumenta el número de participantes hasta 64 selecciones, la FIFA tendría que rediseñar completamente el calendario, la distribución de sedes y la logística de una competencia que ya será la más grande, y por mucho, en la historia del futbol mundial.

Por ahora, la propuesta aún no ha sido aprobada y deberá ser discutida por los distintos comités del organismo en cuanto finalice la edición en curso, a la que el presidente del ente rector del balompié a nivel internacional calificó de exitosa, al tiempo que resaltó que nueve de 10 representantes de África superaron la etapa de grupos.

“Todos los equipos jugaron a un alto nivel. Equipos de todos los continentes marcaron goles y sumaron al menos un punto. Nueve de cada 10 selecciones africanas llegaron a la fase eliminatoria. En el último Mundial, sólo había cinco selecciones de África; eso demuestra lo importante que es incluir a todos los equipos”, subrayó el dirigente.

Por otra parte, Gianni Infantino defendió las polémicas pausas de hidratación durante los encuentros al recordar que en el Mundial de Clubes del año pasado, que también se llevó a cabo en Estados Unidos, “hubo pausas para refrescarse cada vez que hacía mucho calor”.

El suizo-italiano también justificó los excesivos precios de los boletos para los partidos en los estadios al afirmar que los inmuebles han estado llenos e incluso resaltó que “es probable que alcance el 99.9 por ciento al final del torneo”.

Gianni Infantino también dijo que espera que la FIFA generará un total de entre 16,080 y 17,320 millones de dólares durante los 39 días que dura el evento en Norteamérica.

“Es un resultado bastante satisfactorio”, puntualizó.