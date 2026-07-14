Los jugadores de la Selección Mexicana se convierten en piñatas y son la sensación en redes sociales (VIDEO)

La euforia por la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se sigue manifestando de muchas maneras y una de las más originales fue en forma de piñata. Un lugar en Guadalajara que vende piñatas artesanales, llamado “Tu Piñata”, compartió sus diseños inspirados en el Tricolor.

Julián Quiñones, Memo Ochoa y Raúl Jiménez son algunas de las inspiraciones de este negocio. Las temáticas de la Copa del Mundo también incluyen a Zayu, el jaguar que es la mascota oficial de México como sede y el trofeo. Incluso tienen una piñata de Cristiano Ronaldo. El futbol no es el único deporte en el que se han involucrado, pues crearon una pieza de LA Parka, Penta Zero Miedo y hasta uno alusivo a los Charros de Jalisco.

La generación mexicana que ilusionó a toda una nación

El Mundial 2026 será recordado por varios aficionados mexicanos y no solo porque se vivió en nuestro país, sino también por la generación de jugadores que nos hicieron soñar con su participación en esta Copa del Mundo.

Los futbolistas que convirtieron en piñatas fueron clave para el éxito que tuvo el equipo comandado por Javier Aguirre en el torneo: Raúl Jiménez con su liderazgo, Julián Quiñones con sus goles y Guillermo Ochoa con su experiencia ayudaron a los más jóvenes en un escenario que muchos consideran como el más exigente.

Esta generación de jugadores nunca será olvidada y los jugadores que disputen los siguientes Mundiales con México tendrán la vara muy alta para superar lo realizado por los 26 guerreros aztecas que lograron que toda una nación estuviera del mismo lado en cada partido en busca de la victoria.

DCO