Ésta es la razón por la que el MET Gala se celebra el primer lunes de mayo

Cada año, el primer lunes de mayo marca una de las fechas más esperadas por la moda, el arte y la cultura pop: la Met Gala. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué se realiza justo ese día? No es casualidad ni simple tradición: tiene una razón práctica, histórica y estratégica.

Este año, el MET Gala tiene el tema de “Superfine: Tailoring Black Style”, y en La Razón te contaremos más sobre la fecha de este evento, así como el motivo de este tema.

La MET Gala no solo es una alfombra roja. Es un evento exclusivo que reúne a celebridades, diseñadores, modelos, cantantes y artistas de todas partes del mundo en una noche donde la moda se convierte en arte. Sin embargo, la elección del primer lunes de mayo tiene una historia que vale la pena conocer.

¿Por qué se celebra el primer lunes de mayo el MET Gala?

La elección del primer lunes de mayo para celebrar el MET Gala no es aleatoria.

Esta fecha fue establecida por Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y presidenta del evento desde 1995, para coincidir con la inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestuario. Al realizarse en mayo, se aprovecha el clima primaveral de Nueva York y se evita la congestión de otros eventos importantes en el calendario de la moda y el entretenimiento.

Así como septiembre da inicio al otoño/invierno, mayo abre paso a la moda de primavera/verano, por lo que la gala sirve como antesala de tendencias y un termómetro de lo que se verá en alfombras rojas y editoriales.

El MET Gala solo se ha cancelado dos veces: en 2002 por el 11-S y en 2020 por la pandemia.

¿Cuál es el código de vestimenta de la MET Gala de este 2025?

El tema de este año, “Superfine: Tailoring Black Style”, rinde homenaje al dandismo negro, una expresión cultural y estética que ha sido una forma de resistencia y afirmación de identidad para la diáspora africana. La exposición explora cómo la moda ha sido utilizada por las comunidades negras para redefinir su presencia y desafiar las normas sociales a lo largo de la historia.

Inspirada en el libro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” de Monica L. Miller, la muestra destaca la influencia de figuras como Langston Hughes, Cab Calloway y André 3000, quienes han utilizado la moda como una herramienta de expresión y empoderamiento.

El código de vestimenta de este año, “Tailored for You”, invita a los asistentes a interpretar el tema a través de atuendos personalizados que reflejen la elegancia y el estilo distintivo del dandismo negro.

Se espera que las celebridades y diseñadores presenten creaciones que combinen la sastrería tradicional con elementos contemporáneos, celebrando la diversidad y la creatividad en la moda.

El MET Gala no solo celebra la moda, sino también la historia, la cultura y la identidad. Al elegir el primer lunes de mayo y temas que invitan a la reflexión, el evento continúa siendo una plataforma para destacar la intersección entre el arte y la sociedad.

Este año, con “Superfine: Tailoring Black Style”, se reconoce y celebra la rica herencia del dandismo negro y su impacto duradero en la moda contemporánea.