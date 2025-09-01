Tres chances más para papá, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Tres chances más para papá es un drama en el que una mujer decide, solo por su hijo, darle tres oportunidades más a su esposo, que decidió traicionarla con la mujer de la que siempre estuvo enamorado.

¿De qué trata Tres chances más para papá?

Tres chances más para papá es un drama en el que seguimos la historia de Karina, la heredera de los Kingsley que lo dejó todo por amor, incluyendo su fortuna.

La mujer se enamoró de su jefe William y después de una noche de impulsos, quedó embarazada. Él decidió casarse con ella, aunque fue un secreto, ya que su corazón seguía con Fiona, la mujer que no había podido olvidar.

Años más tarde, Fiona regresó a la vida da William con un hijo, y él tomó la decisión más cruel de todas para la protagonista, al aceptar a ese niño y darle la espalda al suyo.

Deshecha, Karina se aferró al ruego de su pequeño Galen: “Dale tres oportunidades más”. Pero cada vez que William las desperdicia… Karina está más cerca de irse para siempre.

¿Dónde ver Tres chances más para papá?

Puedes encontrar la serie en la plataforma de Goodshort, donde se encuentran todos los 65 episodios que se encuentran disponibles en el sitio. Puedes encontrar los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en ingles, Three Strikes Dad’s Out, en plataformas como Dailymotion y YouTube. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Mi sangre no te pertenece: Isabel Díaz, que en su vida pasada, obligó a su tío David Ruiz a casarse con ella, pero no esperaba vivir una vida solitaria. Antes de morir, debido a la confusión causada por el primer amor de David, Laura García, pensó que él no la amaba y que tenía un hijo con él, muriendo llena de resentimiento.

Soy ese amor imposible para el General: En su vida anterior, Aurora Duarte se casó con la familia Zárate, pero al final fue torturada hasta morir. Al renacer, para divorciarse de su esposo, recurrió a Rafael Castillo. Mientras convivían, poco a poco fue descubriendo los secretos que él guardaba en su corazón.

Hermanos arrepentidos: Sofía Suárez fue explotada por su propia familia hasta la muerte en su vida pasada, lo que significó unos últimos momentos terribles, donde su prometido y su hermana se mostraron su amor junto a su cadáver. Por ese motivo, cuando Sofía renace antes de la tragedia, decide que no dejará que las personas que la traicionaron arruinen su vida y decide alejarse de ellos y cortar todo lazo existente para así salvaguardar su seguridad por encima de todo.