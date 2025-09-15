Huixquilucan refuerza la seguridad este 15 y 16 de septiembre con operativo Fiestas Patrias 2025

Elementos de seguridad de Huixquilucan intensifican la vigilancia para las celebraciones del Grito de Independencia y el Desfile Cívico.

Para garantizar el orden público, la paz y la seguridad de la población, el Gobierno de Huixquilucan lleva a cabo el operativo “Fiestas Patrias 2025”, en el cual se reforzará la presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad; además, para que los festejos se realicen en un clima de tranquilidad, se prohíbe la venta, compra, comercialización y uso de espuma en spray, ya que, al ser flamable e irritante, puede causar algún incidente y poner en riesgo la salud visual y la integridad física de los asistentes.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan se desplegarán por todo el territorio y se reforzará su presencia en las cuatro sedes donde se llevará a cabo la celebración “Fiestas Patrias 2025”, que son Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa, por lo que pidió a la población a mantener un festejo sano y familiar.

La presidenta municipal, Romina Contreras, pide a la ciudadanía festejar en un ambiente de paz y seguridad en las cuatro sedes. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Esta celebración de fiestas patrias es para que las y los huixquiluquenses festejan estos eventos en un ambiente familiar, por lo que les pedimos que asistan con la confianza que habrá un clima de seguridad y tranquilidad en cualquiera de las cuatro sedes. Exhortamos a la población a seguir las indicaciones tanto de elementos de Seguridad Pública y Vialidad, como de Protección Civil de Huixquilucan, para evitar cualquier tipo de incidentes”, destacó la presidenta municipal.

Romina Contreras señaló que aumentará la vigilancia en puntos estratégicos de Huixquilucan con mayor afluencia y se contará con la presencia permanente de elementos de la Coordinación de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y Unidad de Rescate, que estarán presentes para atender a la población, en caso de requerirlo, con el objetivo de que las familias disfruten del tradicional Grito de Independencia, así como el Desfile Cívico sin incidentes.

El Gobierno de Huixquilucan implementa medidas especiales de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes a los eventos. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, explicó que se intensificarán los patrullajes y rondines en las zonas comerciales, bancarias y habitacionales, además de que se desplegarán las seis torres móviles de vigilancia, para procurar su seguridad y resguardar sus bienes, sumando a las más de las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.

“Como parte de este operativo, habrá elementos de vialidad en puntos de mayor concentración de personas, para agilizar la circulación en zonas donde se registra un alto flujo vehicular, sin embargo, pedimos a los automovilistas conducir con responsabilidad y respetar el reglamento vial”, agregó.

Patrullajes y torres móviles de vigilancia se despliegan en Huixquilucan para garantizar la seguridad durante los festejos patrios. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El Gobierno de Huixquilucan recuerda que, debido a los festejos patrios, este 15 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, se realizará cierre a la circulación vehicular en todas las vialidades del primer cuadro aledañas a la Explanada Municipal y quedarán inhabilitadas calles como Morelos, Venustiano Carranza y Nicolás Bravo.

Cabe destacar que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

am